Anticipazioni Amici 22, due eliminati: a un allievo viene proposto di tornare il prossimo anno

Debora Parigi | 23 Febbraio 2023

Amici 22

Anticipazioni Amici 22 ventiduesima puntata del pomeridiano

Siamo alla penultima puntata, la ventiduesima, del pomeridiano di Amici 22, poi inizierà il Serale, e abbiamo quindi le anticipazioni. Per queste ringraziamo il sito Superguida TV che ha riportato cosa è accaduto nella registrazione di oggi, giovedì 23 febbraio. Questa puntata andrà in onda domenica 26 marzo alle ore 14 su Canale 5.

Come confermato da Maria De Filippi, l’ultima puntata del pomeridiano andrà in onda domenica 5 marzo. Quindi la prossima settimana ci sarà una nuova registrazione. Il Serale, poi, dovrebbe iniziare sabato 18 marzo. Ospiti di questa puntata Giorgia che ha giudicato la gara di canto, Veronica Peparini, Samanta Togni e Virna Toppi per qualla di ballo. Vediamo quindi cosa è successo.

La gara di canto

Si è svolta anche oggi una gara di canto giudicata da Giorgia. Questa la classifica data dai voti dell’artista:

Wax, avendo vinto si è presentato di fronte ad Arisa e ha avuto la maglia del Serale. Federica, invece, è risultata prima nella classifica generale e quindi anche per lei è arrivata la maglia del Serale.