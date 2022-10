Dopo l'esibizione del suo allievo Tommy Dali ad Amici 22, Rudy Zerbi scoppia in lacrime: ecco cosa è accaduto.

Rudy Zerbi in lacrime ad Amici 22

Grandi emozioni oggi ad Amici 22. La puntata è iniziata con la sfida tra Asia e Claudia, che è stata vinta proprio da quest’ultima. Tuttavia l’allieva di Raimondo Todaro non ha ancora lasciato la scuola e al momento in corso un televoto che stabilirà se la ballerina potrà ottenere il banco del pubblico, introdotto proprio quest’anno. Ad affrontare una sfida è stato anche Tommy Dali, che tuttavia è riuscito a battere il suo sfidante.

Poco dopo però il cantante si è nuovamente esibito con un compito assegnato da Rudy Zerbi. Tommy infatti ha preparato una cover de Il Diario degli Errori, uno dei brani più celebri e amati di Michele Bravi. Ma non solo. A giudicare la prova è stato lo stesso Bravi, e Zerbi ha affermato che qualora il suo allievo avesse superato il compito avrebbe potuto riavere la maglia.

L’esibizione di Tommy Dali ad Amici 22 è andata meglio del previsto, al punto che lo stesso Rudy Zerbi è scoppiato in lacrime per l’emozione. Anche Michele Bravi ha trovato la performance convincente e all’altezza, e così Tommy ha potuto riavere la sua maglia (QUI per il video).

Ma cosa accadrà nel corso delle prossime settimane per l’allievo di Zerbi? Non resta che attendere per scoprirlo.

Novella 2000 © riproduzione riservata.