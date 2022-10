Amici 22: cos’è e come funziona il banco del pubblico

Ad Amici 22 viene introdotto per la prima volta il banco del pubblico: ecco cos'è e come funziona.

Ad Amici 22 arriva il banco del pubblico

È ormai trascorso un mese dalla partenza di Amici 22 e siamo entrati nel pieno della nuova edizione. In queste settimane il pubblico ha imparato a fare la conoscenza dei cantanti e dei ballerini, e oggi nel corso della puntata pomeridiana è arrivata la prima novità: il banco del pubblico. Ma facciamo un piccolo passo indietro e rivediamo cosa è accaduto. Come sappiamo la scorsa settimana ad arrivare come sfidante di Gianmarco è stata Claudia Bentrovato. A vincere è stato proprio il primo, tuttavia a quel punto a intervenire è stato Raimondo Todaro.

Il professore ha infatti chiesto alla ballerina di fermarsi per una settimana, pensando a una sostituzione con la sua allieva Asia. Nel corso della puntata di oggi così le due si sono sfidate tra di loro e Raimondo ha deciso di eliminare Asia e di tenere Claudia nella sua squadra. Prima che però la ballerina lasciasse lo studio, a intervenire è stata Maria De Filippi, che ha annunciato una grande novità.

Quest’anno infatti la produzione di Amici 22 ha introdotto il banco del pubblico: ma cos’è e come funziona? Andiamo a scoprirlo. A svelarlo è stata proprio la conduttrice, che ha spiegato nei dettagli cos’è il banco del pubblico. Nel momento in cui un allievo di ballo o canto dovesse essere eliminato o sostituito (e se nessuno degli insegnanti lo volesse), c’è la possibilità di rientrare all’interno della scuola. A stabilire le sorti dei ragazzi sarà proprio il pubblico, che tramite un televoto deciderà se il cantante o il ballerino in questione sia meritevole di ottenere il banco del pubblico.

Se l’esito dovesse essere negativo, l’allievo lascerà definitivamente il programma. Se invece l’esito dovesse essere positivo, il cantante o il ballerino rientrerà all’interno della scuola. A seguire l’allevo col banco del pubblico saranno però i professionisti della trasmissione e non gli insegnanti. Tuttavia Maria ha specificato che questo banco è disponibile per un solo allievo. Qualora dunque il posto sia già stato occupato, e dovesse esserci una seconda eliminazione o un’altra sostituzione, sarà sempre il pubblico a stabilire quale allievo dovrà restare all’interno della scuola. Attualmente dunque è stato aperto il televoto col quale verranno decise le sorti di Asia. La ballerina riuscirà ad avere un’altra occasione?

Novella 2000 © riproduzione riservata.