Emozioni ad Amici 22

Anche oggi ad Amici 22 non mancano le emozioni. Come ogni settimana anche stavolta i ballerini hanno affrontato una gara di ballo, che è stata giudicata da Eleonora Abbagnato. A scendere in pista è stato naturalmente anche Samuel, che ha emozionato il pubblico. L’allievo di Raimondo Todaro ha infatti ballato sulle note di Farfalle, una canzone di Mike Bird.

Come è ben noto il cantante è scomparso lo scorso anno all’età di 28 anni. Samuel ad Amici 22 ha così omaggiato Michele Merlo, emozionando il pubblico e il web (QUI per vedere la performance). Già durante le prove il ballerino aveva manifestato la sua preoccupazione e aveva avvertito la pressione di questo compito. Antinelli così chiacchierando con Elena D’Amario e il maestro Porcelluzzi ha affermato:

“Spero di riempirgli una parte del cuore che se n’è andata, è impossibile. Però voglio trasmettergli la forza che aveva lui, di lasciargli qualcosa, non è andato via, vive ancora nei cuori delle persone che lo amavano”.

L’esibizione di Samuel ad Amici 22 sulle note della canzone di Mike Bird ha commosso il web e lo stesso Rudy Zerbi è apparso visibilmente commosso. Anche Eleonora Abbagnato ha premiato il ballerino, che si è posizionato ai vertici della classifica.

