La discussione tra Rita ed Emanuel ad Amici 22

Oggi nella puntata di Amici 22 si è tornato a parlare di Rita, la quale nel daily di alcuni giorni fa ha spiegato con riluttanza di essere affetta da un disturbo. A lei, infatti, è stato criticato il fatto di non saper esprimere i suoi sentimenti nelle coreografie. Per tale ragione viene messa in sfida da Emanuel Lo. Lei è nata con un disturbo che comprende dislessia, disgrafia e discalculia. Per tale ragione quando balla si concentra talmente tanto sul contare i passi che perde il focus sulle emozioni del viso.

Tornati in studio, però, è scoppiata una discussione tra Emanuel Lo e Alessandra Celentano, la maestra di Rita. La professoressa, non appena si è aperta, ha trovato subito la comprensione dell’insegnante la quale le ha tolto il compito assegnatole. Inoltre le avrebbe volentieri evitato la sfida, a meno che l’allieva non avesse voluto il contrario. In diretta, poi, la Celentano ha rimproverato Emanuel dicendogli che si sarebbe aspettata che, venendo a conoscenza del disturbo di Rita, avrebbe tolto lui in primis la sfida.

Il coreografo, però, ha spiegato il suo punto di vista. Prima di tutto ha affermato che importante che gli allievi dicano tutto ai propri professori. Poi ha proseguito: “Non ho tolto la sfida perché Rita sta facendo un percorso… Mi dispiace tantissimo che lei abbia questa cosa che, in un futuro, potrebbe essere una sua forza. Non sto dicendo di mandarla a casa. Non è che perché ha un problema non può fare una sfida“. La Celentano lo corregge subito: “Lei non ha un problema, ma un disturbo per il quale deve fare un altro tipo di percorso“.

A prendere la parola, poi la stessa Rita di Amici 22. Gli ha chiesto delucidazioni su un passaggio della lettera che le ha inviato Emanuel per metterla in sfida. A lui non arriva alcun impatto emotivo: “Tu puoi fare un lavoro rispetto a quello che tu hai. Lo devi fare, ci sono ballerini che ballano con caratteristiche molto più importanti rispetto alle tue“. Rita ha replicato: “Non è questo assolutamente il ragionamento. Già che lei lo chiami problema è un problema“. Il pubblico ha applaudito e la Celentano ha ripetuto: “Non è una caratteristica, è un disturbo. Non è una malattia e ci sono centinaia di persone che lo hanno. Lei è ancora più brava degli altri. Le parole sono importanti“.

Alla fine Rita ha affrontato la sfida e ha vinto. Per recuperare l’episodio potete cliccare QUI.

Novella 2000 © riproduzione riservata.