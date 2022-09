Tommy Dali di Amici 22 con Rkomi

È partito Amici 22, e finalmente il pubblico ha scoperto la formazione della nuova classe del talent show di Maria De Filippi. Numerose le novità quest’anno, a partire dall’arrivo di due nuovi professori. Parliamo di Emanuel Lo e di Arisa, che vanno a sostituire rispettivamente Veronica Peparini e Anna Pettinelli. 19 invece sono i concorrenti che hanno già ottenuto un banco e che nelle prossime settimane dovranno dare il massimo per convincere a pieno i telespettatori e gli insegnanti.

Tra essi come sappiamo c’è anche Tommy Dali, che vanta già un’importante carriera. Il giovane cantante ha infatti pubblicato un EP, Personale, anticipato dal singolo Lacrime&Diamanti, un brano intimo ed emotivo, che racconta le emozioni di un ragazzo di 20 anni. Nel corso degli ultimi mesi l’artista ha anche rilasciato diversi singoli, collaborando anche con artisti del calibro di Shablo e Mace. Ma non solo.

Non tutti infatti sanno che Tommy Dali di Amici 22 ha anche cantato con Rkomi nell’album Taxi Driver, uno dei dischi più venduti dello scorso anno. I due hanno duettato nel brano Solo Con Me, 12esima traccia del terzo disco di Mirko, che attualmente come sappiamo è uno dei giudici della nuova edizione di X Factor. Ma non è finita qui.

Tommy ha infatti anche affiancato Rkomi nel suo tour estivo e tra i due è nata una bella amicizia. Ad Amici intanto il cantante ha convinto a pieno Rudy Zerbi, che ha così deciso di concedergli un banco all’interno della scuola più ambita d’Italia. Ma cosa accadrà durante il percorso di Tommy? Il giovane artista riuscirà a convincere il resto degli insegnanti e soprattutto il pubblico? Non resta che attendere per scoprirlo e nel mentre facciamo un enorme in bocca al lupo a tutti i concorrenti della nuova edizione del talent show.

