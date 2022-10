Primo bacio tra i due ballerini di Amici 22

Siamo nel pieno di una nuova puntata di Amici 22, e anche oggi non mancano le emozioni. Lo speciale domenicale è iniziato con la sfida di Andre, che è riuscito a vincere e a tenersi stretto il banco. Successivamente abbiamo scoperto il destino di Asia. Come sappiamo infatti per tutta la settimana i telespettatori hanno votato per decidere se la ballerina potesse ottenere il banco del pubblico, dopo essere stata sostituita da Raimondo Todaro. I fan del programma hanno deciso di concedere questa possibilità ad Asia, che è così è riuscita a rimanere all’interno della scuola.

A seguire Maria De Filippi ha fatto scendere a centro studio Mattia, che è stato protagonista di un filmato. Come qualcuno saprà in queste settimane tra il ballerino di latino e Maddalena è nato un certo feeling. I due si sono così avvicinati sempre di più, fino a quando non è scoppiata la passione.

Tra Mattia e Maddalena è infatti scattato il bacio, e il video del momento (QUI per vederlo) è stato mostrato al pubblico, che è così è letteralmente esploso. Si tratta della prima coppia di Amici 22, e senza dubbio i due ballerini hanno già conquistato il cuore dei telespettatori e del web.

Ma cosa accadrà nelle prossime settimane tra Mattia e Maddalena? Non resta che attendere per scoprirlo.

