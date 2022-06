1 Silvia Toffanin ad Amici 22?

Amici 22 comincerà in autunno e già si sta preparando l’edizione. I casting, infatti, dovrebbero partire proprio in questi giorni. Ma adesso arriva una novità. Secondo un gossip che si sta diffondendo e riportato anche da BlastingNews, Maria De Filippi potrebbe venire sostituita nella conduzione della fascia pomeridiana. Da chi? Da Silvia Toffanin, la presentatrice molto amata di Verissimo. Questo ciò che si legge sul portale:

Voci ancora tutte da confermare, infatti, sostengono che Maria De Filippi potrebbe non essere al timone della prima parte del format, quella dedicata alle lezioni e alla crescita dei ragazzi nella scuola. Il pomeridiano, dunque, potrebbe essere affidato ad una collega che la storica padrona di casa stima molto: Silvia Toffanin sarebbe la principale candidata al ruolo di presentatrice del daytime di Amici.

Ma non vi preoccupate, perché l’assenza di Maria De Filippi da Amici 22, se il rumor si rivelasse vero, sarebbe soltanto per il pomeridiano:

Il possibile forfait di Maria, non sarebbe definitivo: il rumor che i siti stanno riportando in questi giorni di giugno, fa sapere che la sostituzione di De Filippi riguarderebbe solo la fase iniziale del programma e non quella serale, dove tornerebbe saldamente alla guida delle puntate e dello spettacolo in prima serata.

Si tratta solo di un’indiscrezione non confermata e non sappiamo quello che succederà davvero. Dovremo attendere eventuali conferme da parte dei diretti interessati o da Mediaset stesso. Non appena avremo maggiori informazioni non esiteremo ad aggiornarvi. Per il momento non ci resta che prendere questa notizia con le pinze. Nel frattempo, però, sono uscite altre indiscrezioni e altri dettagli su Amici 22.

Uno di questi, per esempio, riguarderebbe un nuovo professore di canto. Per sapere di chi stiamo parlando continuate a leggere…