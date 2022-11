Il presunto taglio che riguarda Mattia ad Amici 22

Oggi, 6 novembre 2022, va in onda un’altra puntata del pomeridiano di Amici 22. L’appuntamento si è aperto con la gara delle cover, la quale ha visto in vetta Federica e agli ultimi due posti a pari merito Niveo e Ascanio. Vedremo se continueranno il loro percorso. Più avanti è stato fatto il gioco dei palloncini ai quali erano legati dei messaggio, belli o brutti, per ognuno degli allievi. Successivamente ecco la gara di ballo. A un certo punto si è esibito Mattia, il quale è tornato nella scuola dopo l’infortunio che lo aveva costretto a uscire dal talent.

Il pubblico da casa ha notato una particolarità. Secondo alcuni, infatti, il giudizio dato nei suoi confronti da Froz sarebbe stato tagliato. A certe persone è sembrato strano che non si sia sentito il discorso del giurato. Non appena ha finito di ballare, infatti, si sente il professionista chiedere a Maria: “Posso dare il voto?” e poi la parola passare a Cristiano Malgioglio, il quale lo ha elogiato. Fatto sta che in molti si sono chiesti cosa avesse potuto dire Froz di tanto grave da essere tolto, eventualmente.

La risposta, come vediamo anche QUI, arriva dall’account Twitter di Amici News. Pare che Mattia ad Amici 22 abbia ricevuto solo complimenti: “Ha detto che gli era arrivata l’energia dell’esibizione e aveva ricevuto anche dei complimenti“. Chi ha commentato sotto il post, perciò, si è lamentato per questo eventuale taglio fatto dalla produzione in fase di montaggio. Non capiscono come mai si sarebbe scelto di togliere i complimenti. C’è chi scrive “Sono nera” oppure “Però per far vedere Maddalena che lo bacia mentre lui sta fermo a guardare il vuoto la mettiamo, dovrebbero vergognarsi, ecco“.

