Samu innamorato di Elena D'Amario: arriva la dichiarazioni dell'allievo di Amici 22. Ecco cosa è accaduto in puntata.

La confessione di Samu ad Amici 22

Siamo nel pieno di una nuova puntata di Amici 22 e anche oggi come al solito i cantanti e i ballerini stanno affrontando delle gare alla presenza di giudici esterni. Tuttavia tra un’esibizione e l’altra non è mancato anche un momento divertente. A tornare sono stati i palloncini con i messaggi anonimi, dedicati proprio agli allievi della scuola, e non solo. Uno dei biglietti infatti a sorpresa è stato rivolto a nientemeno che a Elena D’Amario.

Nel messaggio uno dei ragazzi ha affermato di essere innamorato della ballerina e di essere dispiaciuto per la differenza d’età. A quel punto Maria De Filippi ha chiesto all’autore del biglietto di rivelarsi, e a sorpresa ad alzarsi è stato nientemeno che Samu. L’allievo di Amici 22 così si è dichiarato ad Elena D’Amario, affermando:

“Vabbè mi dichiaro. Sei bellissima, ma lo sai”.

Il momento naturalmente non è passato inosservato e sui social gli utenti hanno commentato con ironia la dichiarazione di Samu a Elena D’Amario. Mentre attendiamo di capire cosa accadrà nel resto della puntata di Amici 22, continuate a seguirci per tante altre news sul talent show di Maria De Filippi e non solo.

