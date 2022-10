Da Aaron a Wax, i veri nomi degli allievi di Amici 22

1 I veri nomi degli allievi di Amici 22

Nuova edizione di Amici e nuovi allievi nella scuola. E tanti di loro, in particolar modo i cantanti, hanno dei nomi d’arte. Ma quali sono i nomi di battesimo dei ragazzi di Amici 22? Come si chiama davvero Wax? E Aaron invece?

Vediamo tutti i nomi di battesimo di questi ragazzi e alcune informazioni che li riguardano.

Cricca

Tra gli allievi di Amici 22 c’è Cricca, che ha come prof Lorella Cuccarini.

Ragazzo molto simpatico e talentuoso, ha scelto per la sua carriera musicale questo nome che in realtà è il suo cognome. Il nome vero, per il cantante originario di Riccione, è Giovanni.