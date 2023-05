NEWS

Nicolò Figini | 7 Maggio 2023

Amici 22

La gioia dei finalisti di Amici 22 per Wax

Ieri sera è andata in onda la semifinale di Amici 22. Fino all’ultimo momento non si sapeva se sarebbe andata in onda. Questo perché all’interno del programma si sono registrati alcuni casi di Covid e per tale ragione le registrazioni sono saltate. Queste, in seguito, sono state posticipate al sabato pomeriggio e le immagini sono andata in onda quella sera stessa.

In tale occasione, perciò, abbiamo scoperto che i finalisti sono Isobel, Mattia, Angelina e Wax. Di conseguenza ad aver dovuto abbandonare il talent sono stati Maddalena e Aaron. La ballerina è stata la prima a dover salutare i suoi compagni di viaggio in studio, tra le lacrime di tutti. In seguito, però, è aleggiato il mistero sul ballottaggio tra Wax e Aaron.

Gli altri concorrenti sono stati mandati in casetta ad aspettare il responso. Solo il quarto finalista, infatti, avrebbe fatto ritorno subito in casa. La persona in questione è stata Wax, il quale è stato accolto tra grida di gioia e abbracci da parte degli altri allievi di Amici 22. Qui sotto possiamo vedere il video: “Mamma mia, ragazzi che sudata. Sono davvero felice“.

PER ME È IL FATTO CHE TUTTI STAVANO ASPETTANDO LUI pic.twitter.com/OeCc4qGeTN — kla + lex | WAX È IN FINALE (@klatherjnvd) May 6, 2023

Lo stesso Wax, pochi giorni fa nel corso di un daytime, aveva affermato quanto fosse significato per lui riuscire a entrare nella scuola di Amici:

“Entrare ad Amici, per me e la mia famiglia, è significato volermi bene di nuovo, una rinascita. Prima di qua avevo un forte dolore dentro di me. Quello che io sono riuscito a are e che prima non facevo è trarre la verità dalle cose. Anche solo una bugia ti provoca un’insicurezza in più dentro te. La cosa che mi ha insegnato di più è dire sempre la verità, ti fa vivere bene. poi mi sono fatto delle amicizie, è una fortuna. Fuori non ne avevo”.

