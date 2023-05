NEWS

Andrea Sanna | 7 Maggio 2023

Amici 22

Amici – Mattia Zenzola infiamma il pubblico

Raimondo Todaro questa settimana ad Amici 22 ha dato una sfida importante a Mattia Zenzola: risultare erotico e sensuale durante la sua esibizione. E quale modo migliore se non farlo esibire sulle note di You can leave your hat on, brano e colonna sonora del film 9 settimane e mezzo.

L’insegnante ha assicurato che l’allievo avrebbe rispettato le aspettative prefissate, invitando i giudici e i presenti in studio e a casa a seguire con attenzione ciò che sarebbe successo da lì a poco. A quel punto Mattia Zenzola ha ripreso la scena e poco dopo partita la base si è esibito.

La sua performance non ha lasciato indifferenti i giudici così come i fan lì ad acclamarlo e sui social. La sua esibizione ha fatto il giro del web e Cristiano Malgioglio sembra esserne rimasto incantato. Il giudice ha sempre confessato di avere un debole per Mattia Zenzola e di trovarlo davvero un ballerino maturo per la sua giovane età.

Così dopo il sensuale ballo, Maria De Filippi ha dato la parola a Malgioglio che non ha potuto che commentare positivamente Mattia Zenzola, facendo anche qualche battuta:

“Mi ha fatto salire la pressione. Perché sapessi Maria tu non sai quante 9 settimane e mezzo ho fatto io. Andavo a dormire con il film. Meravigliosi entrambi, ma Mattia ragazzi ha qualcosa di più. Ha un carisma che viene fuori e una sensualità. Mamma mia, figlio mio! Ma beato chi ti sposa”, ha detto Malgioglio rivolgendosi a Mattia Zenzola.

Battute quelle fatte da Cristiano Malgioglio che hanno divertito il pubblico e lo stesso Mattia Zenzola. Il punto del giudice e dei suoi colleghi ha permesso al ballerino di raggiungere la finale e raggiungere il traguardo che, lo scorso anno, gli è sfuggito a causa di un brutto infortunio.

