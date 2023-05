NEWS

Le etichette dei cantanti di Amici 22

Ieri sera abbiamo scoperto chi sono i finalisti di Amici 22. I primi ad aggiudicarsi un posto nella puntata di settimana prossima sono stati Isobel, Mattia e Angelina. Dopo aver visto l’eliminazione di Maddalena, infatti, al ballottaggio finale sono andati Wax e Aaron. A salvarsi è stato il primo, il quale è tornato in casetta venendo accolto dalle urla e dagli abbracci degli altri concorrenti.

Ma che cosa attenderà i cantanti una volta usciti dal talent? Siamo a conoscenza del destino che dovrebbe essere riservato ad alcuni di loro, grazie anche a quanto rivela il profilo Twitter Amici News. pare, infatti, che Angelina sia entrata nell’etichetta discografica LaTarma Records, mentre Aaron collaborerà con Artist First. Per quanto riguarda Wax, invece, sembra abbia firmato un contratto con la 21CO, etichetta di Maria De Filippi.

Questa è nata non molto tempo fa e i primi artisti ad aver pubblicato un album sono stati due ex allievi, ovvero Luigi Strangis e Alex. Tra coloro che hanno fondato l’etichetta, inoltre, possiamo citare Giordana Angi (Amici 18), Briga (allievo nel 2015) ed Emanuela Sempio (concorrente della seconda edizione del GF e autrice legata alla Fascino).

Siamo sicuri che Wax sarà molto contento di questo traguardo. Alcuni giorni fa il concorrente di Amici 22 aveva rivelato che all’inizio non avrebbe mai creduto di poter partecipare al talent, anche a causa di un litigio con Maria De Filippi durante i casting:

“Io quando ho fatto il provino, in verità, stavo lavorando. Facevo l’imbianchino. Sono venuto da Milano, sono entrato, ho fatto il casting, ho litigato con Maria… Non avevo nessun tipo di certezza. Non ci credevo neanche tanto, ma ho creduto in me stesso”.

