Amici 22, Arisa lancia un guanto di sfida Wax vs Angelina: il suo allievo sbotta

Debora Parigi | 27 Aprile 2023

La reazione di Wax al guanto lanciato da Arisa contro Angelina ad Amici 22

Vi ricordate il guanto di sfida che Arisa aveva lanciato tra il suo allievo Wax e Angelina su “canzone con dedica” sulle note di “Ti voglio bene” di Vasco Rossi? Wax più di una volta, come visto nei vari daytime di Amici 22, ha rifiutato questo guanto. Il motivo era la difficoltà di scrivere questa dedica.

Ma oggi Arisa ci ha riprovato, non con la stessa canzone e anche in modo un po’ diverso. La prof infatti, ha invitato i due allievi a scrivere delle barre su una canzone iconica. Il tema è libero, devono solo essere creativi e lasciare il ritornello così com’è. Tutto molto bello e interessante, ma i problemi sono arrivati quando i due allievi hanno scoperto di che canzone si trattava.

Arisa ha infatti scelto per Wax e Angelina il brano “Ancora” di Eduardo De Crescenzo facendo ascoltare proprio la parte del ritornello, quella che cioè non va cambiata. Come sappiamo tutti, è un brano che per farlo in quel modo si deve disporre di una certa vocalità. Quindi Wax è rimasto davvero molto allibito, non compredendo la scelta della sua prof.

“Ma perché? Io non ho capito…”, ha detto l’allievo. “Ma mi prende in giro? Io non ho parole! Sembra che non mi conosce. Mi sto inca**ando! Sembra che mi debba mettere in difficoltà per imparare qualcosa”. Wax, infatti, ha fatto notare come in questa fase di Amici 22 (siamo quasi alla fine) l’obiettivo è vincere e non fare esperimenti. Quindi la scelta di questa canzone, proprio contro Angelina, la vede come non una cosa a suo favore, ma che va a metterlo in difficoltà, come se fosse un dispetto verso di lui.

Anche Aaron pensa che sia un brano contro di lui. Angelina, invece, ha cercato di far capire che nel guanto non viene richiesta la vocalità, ma la scrittura, la creatività e l’emozione. Secondo lei Wax è forte in tutto questo e quindi può farla tranquillamente cambiando la tonalità.