Amici 22, Wax rifiuta ancora una volta il guanto di sfida proposto dalla sua prof Arisa

Debora Parigi | 19 Aprile 2023

Amici 22

Wax rifiuta ancora il guanto che Arisa gli ha proposto ad Amici 22

Nel daytime di oggi di Amici 22 è arrivata una lettera per Wax da parte della sua insegnante Arisa. Se ricordate, la scorsa settimana la prof aveva lanciato un guanto di sfida tra il suo allievo e Angelina (allieva di Lorella Cuccarini). Il brano scelto era “Ti voglio bene” di Vasco Rossi e il tema era “canzone con dedica”. In pratica i due allievi dovevano scrivere delle barre da dedicare a qualcuno.

Questo guanto, preparato tranquillamente da Angelina, aveva invece messo in difficoltà Wax. Il cantante, dopo aver iniziato a prepararlo, aveva notato di avere dei problemi nella scrittura. Così, parlando più volte con la sua insegnate, era arrivato alla decisione di non farlo. La prof, dal canto suo, aveva cercato di spronarlo a superare i suoi limiti e le sue difficoltà.

Oggi ad Amici 22, come dicevamo, Arisa ci ha riprovato col suo allievo e così gli ha riproposto lo stesso guanto di sfida. Con la lettera che gli ha mandato gli ha fatto i complimenti riguardo le sue capacità di trasmettere e raccontare le emozioni, cosa in cui secondo lei è molto bravo. Lui è rimasto perplesso e ha chiesto di parlare con la sua insegnante. Dopo un primo confronto, Wax ha deciso di riprovarci. Ma una volta tornato nella sua stanza e ripreso in mano il pezzo, si è ritrovato di fronte alle stesse difficoltà. Ha quindi iniziato a girare per casa e a lamentarsi di questa problematica.

Anche Angelina lo ha raggiunto e ha cercato di spronarlo a impegnarsi perché poteva davvero farlo più che bene. Ma alla fine lui si è arreso. Ha parlato nuovamente con Arisa e ha preso la decisione definitiva di rifiutarla. La prof ha però voluto sapere il motivo, così da evitare che in futuro potesse proporgli cose simili. Queste le parole dell’allievo: “Le dediche che io faccio è perché me le sento e mi vengono sempre spontanee e istintive. In questo pezzo non riesco, non mi viene”.

