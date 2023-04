Uomini e Donne, l’accusa di Armando contro Aurora: “Hai chiesto a Lucrezia di raccontare il falso”

NEWS

Debora Parigi | 27 Aprile 2023

Uomini e donne

Continuano i litigi a Uomini e donne tra Armando e Aurora

Non è bastata l’accesissima discussione di ieri a Uomini e donne tra Tina e il cavaliere Elio. Oggi il dating show di Maria De Filippi si è aperto con una nuova discussione che ha visto coinvolti prima Aurora e Gianni e poi anche Armando. Tutto è partito dall’opinionista che ha accusato la dama di offederlo sui social attraverso dei profili fake. Ha infatti detto: “Sarà un caso, ma da quando è tornata Aurora sono tornati anche i tremila profili fake che offendono”.

Nella lunga discussione si è intromessa anche Cristina che ha trovato Aurora cattiva. E da qui siamo ritornati sulla precedente discussione che lei aveva avuto con Armando accusandolo di aver fatto provini, serate ecc. Il cavaliere napoletano, infatti, ha ritirato fuori l’argomento lanciando però una grossa accusa alla dama che proprio non sopporta. “Hai chiamato Lucrezia per farmi screditare”, ha rivelato Incarnato. Da lì sono partite urla reciproche interrotte da Maria De Filippi per andare avanti col programma.

Dopo che a Uomini e donne si sono occupati del trono di Nicole, si è tornati all’Over. E al centro dello studio si è seduta propria Aurora che è uscita con un signore. Una sua battuta rivolta a Gianni ha fatto scattare di nuovo Armando sempre sull’argomento Lucrezia. E siccome il cavaliere era stufo di sentirsi rivolgere accuse non vere, ha tirato fuori le prove. È andato in camerino a prendere il cellulare e ha fatto ascoltare a Gianni gli audio che gli aveva mandato Lucrezia.

In questi audio, come riportato da Gianni, Lucrezia raccontava che era stata contattata da Aurora per andare a raccontare in studio che aveva avuto una frequentazione con Armando mentre lui era nel programma. Lei aveva risposto che non l’avrebbe mai fatto perché non era vero nulla. Con Armando aveva preso solo un caffè e non si erano mai frequentati, ma solo rimasti in contatto per amicizia. Quindi, proprio per l’amicizia che li lega, ha voluto raccontato tutto ad Armando.

La discussione, probabilmente, continuerà nella puntata di domani pomeriggio del dating show.