Amici 23, un’allieva racconta quello che è successo di notte e la regia non ha mai mostrato nei daytime

Spettacolo

Nicolò Figini | 16 Maggio 2024

Amici 23

Un’ex allieva di Amici 23 ha rivelato alcuni retroscena in merito a ciò che la regia non ha mai mostrato nei daytime

In queste ore è stata pubblicato un’intervista all’interno della quale una ex allieva ha rivelato dei retroscena su Amici 23. Ecco che cosa non è mai stato mostrato dalla regia.

La rivelazione su Amici 23

Nelle ultime ore è stata pubblicata un’intervista di Coming Soon in cui un’ex allieva ha fatto delle rivelazioni per quanto riguarda alcuni aneddoti relativi alla sua permanenza ad Amici 23. Stiamo parlando di Sofia Cagnetti, la quale ha rivelato quali sono stati i suoi momenti preferiti dentro la scuola.

Tra quelli più divertenti ha ricordato le volte in cui tutti i ragazzi si trovavano insieme dentro la casetta. Non capitava spesso perché ognuno aveva i propri impegni, ma ha ripotato alla mente qualcosa che agli spettatori da casa non è mai stato mostrato:

“La sera prima della mia ultima puntata ci siamo riuniti e abbiamo giocato con Holden, Dustin, Marisol, Sarah, Mida e Petit. Siamo stati fino alle 2 del mattino a ridere e scherzare. Ci siamo divertiti tantissimo”.

Tra i momenti più difficili, invece, l’ex ballerina di Amici 23 ha raccontato di aver fatto fatica all’inizio del suo percorso. Alcune situazioni non riusciva ancora a gestirle bene e molto spesso non era in grado di reagire nel migliore dei modi: “Oggi sono cambiata, penso di essere una persona più matura e consapevole“.

In seguito Sofia ha anche parlato della sua uscita nel corso della sesta puntata del Serale. “Speravo di andare più avanti“, ha ovviamente risposto la ballerina per poi aggiungere che avrebbe voluto dimostrare di più:

“Il Serale è stato magico, anche tra noi ragazzi è cresciuto ancora di più il rapporto. Ci siamo uniti davvero tanto. Sarebbe stato bello avere quel rapporto da settembre”.

Siamo sicuri che Sofia avrà un brillante futuro fuori dalla scuola di Amici e la vedremo in nuovi ed entusiasmanti progetti molto presto.