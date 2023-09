Chi è Sofia Cagnetti di Amici 23? Età e Instagram

NEWS

Nicolò Figini | 30 Settembre 2023

Chi è

Sofia Cagnetti entra nella scuola di Amici 23 a partire da domenica 24 settembre 2023. Non sappiamo se il suo percorso dentro la scuola di Canale 5 sarà breve o lungo, ma sicuramente aleggia molta curiosità sul suo conto. Andiamo a vedere tutte le informazioni utili per conoscerla maglio. Dall’età al suo profilo Instagram.

Chi è Sofia Cagnetti

Nome e Cognome: Sofia cagnetti

Data di nascita: 7 gennaio 2006

Luogo di nascita: Ancona

Età: 17 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: Capricorno

Professione: ballerina e studentessa

Fidanzato: informazione non disponibile

Tatuaggi: Sofia non ha tatuaggi visibili sul corpo

Profilo Instagram: @sofia.cagnetti

Sofia Cagnetti età e biografia

Curiosi di sapere chi è, quanti anni ha e dove è nata Sofia Cagnetti di Amici 23? La ballerina nasce ad Ancona il 7 gennaio 2006. Per tale ragione ha un’età di 17 anni. Non abbiamo informazioni su altezza o peso.

Non sappiamo nulla nemmeno dei genitori. Per il momento non ha parlato della madre o del padre e nemmeno del fatto se ha fratelli o sorelle.

Si descrive come una “pesantona” che raggiunge i suoi obiettivi. Specifica che il suo segno zodiacale è il Capricorno. Va d’accordo con Sagittario, Gemelli e Pesci.

Vita privata

Cosa sappiamo della vita privata di Sofia Cagnetti? Purtroppo le informazioni sono davvero nulle in questo caso.

Non sappiamo se sia fidanzata oppure single. Forse quando si stabilirà nella casetta con gli altri allievi parlerà di un possibile fidanzato.

Vi terremo aggiornati. Nel mentre andiamo avanti scoprendo quali profili social possiede…

Dove seguire Sofia di Amici 23: Instagram e social

Vi state chiedendo dove sia possibile seguire Sofia Cagnetti durante il suo percorso ad Amici 23?

Di sicuro non ha un profilo Twitter e Facebook.

Tuttavia la possiamo trovare su Instagram e TikTok. Nel primo caso pubblica anche immagini della sua vita privata. Nel secondo social, invece, video amatoriali in cui balla.

Carriera

La carriera di Sofia Cagnetti di Amici sembra cominciare in televisione proprio nel momento in cui entra nel cast del programma.

Per quanto riguarda le sue esperienze passate nel mondo della danza, inoltre, non abbiamo molte informazioni.

Sappiamo che ha frequentato l’Accademia di Danza Urban Studios della sua città.

Sofia Cagnetti ad Amici 23

Sofia Cagnetti approda ad Amici 23 domenica 24 settembre 2023 e conquista subito due giudici su tre con la sua esibizione.

Raimondo Todaro la considera una ballerina molto in gamba. Emanuel Lo, invece, dice che sarebbe perfetta per la sua squadra.

Riuscirà a convincere anche Alessandra Celentano? Lo scopriremo con il tempo. Nel frattempo rivediamo chi sono i professori…

I professori di Amici 23

Gli allievi di Amici 23

Il percorso di Sofia ad Amici 23

Sofia Cagnetti intraprende il percorso ad Amici 23 da domenica 24 settembre 2023. La strada per il Serale è ancora molto lunga. Di volta in volta vi informeremo su ciò che le accadrà.

Nella prima puntata del pomeridiano si esibisce e nessuno dei professori la interrompe. Dovrà scegliere tra Raimondo Todaro ed Emanuel Lo.

IN AGGIORNAMENTO