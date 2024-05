Sarah riabbraccia dopo otto mesi la sua famiglia: il video della commovente sorpresa

Spettacolo

Nicolò Figini | 16 Maggio 2024

Amici 23

Nella puntata del daytime di oggi di Amici 23 Sarah Toscano ha ricevuto una bellissima sorpresa da parte della sua famiglia. Dopo una serie di videomessaggi sono arrivati in studio per abbracciarla.

Sarah rivede la sua famiglia

Dopo aver visto le sorprese per quasi tutti i concorrenti finalisti di Amici 23 all’appello mancavano Dustin e Sarah Toscano. Il primo ha ricevuto la visita dei genitori e della sorella gemella dall’Australia, mentre la famiglia della seconda è arrivata per lei da Vigevano. Ovviamente sono stati entrambi momenti molto emozionanti ma parliamo della cantante più nel dettaglio.

La finalista è stata fatta andare in studio con una scusa, ovvero quella di allenarsi per un’esibizione che avrebbe dovuto fare prossimamente. Tuttavia è stato fatto partire un video in cui a parlare c’era il padre, che ha raccontato diversi aneddoti dal passato. Dopo la madre è stato il turno anche della nonna, che è stata la prima a correrle incontro dal vivo: “Ho sempre creduto in te e ci credo ancora“.

“Ma non credere che sia venuta qua da sola“, ha esclamato la signora prima dell’ingresso del fratello e dei genitori. Non appena ha visto Lorenzo gli è corsa incontro e gli è saltata in braccio per coccolarlo un po’. Poi è andata ad abbracciare la madre facendole i complimenti per il suo outfit e alla fine ha rivolto l’attenzione al papà: “Ciao, patatona. Bella la mia Sarotta“.

Sarah era visibilmente emozionata e commossa: “Non me l’aspettavo proprio, mi avevano detto che dovevo fare staging“. Anche tutto il web è scoppiato in lacrime nel vedere la Toscano ricongiungersi con i suoi cari dopo ben otto mesi di distanza.

Adesso non ci rimane da fare altro che attendere la finale del 18 maggio 2024. Solo quella sera, grazie al solo voto del pubblico da casa, scopriremo se sarà proprio Sarah la vincitrice della ventitreesima edizione di Amici.