Ospite al concerto evento di Radio Italia Live che si è tenuto a Napoli ieri sera, Annalisa lancia un appello a Laura Pausini per un possibile duetto insieme.

L’appello di Annalisa

Sono mesi pieni di impegni questi per Annalisa. Dopo i traguardi raggiunti negli ultimi mesi, la cantante ha appena dato il via alla leg estiva del suo tour, che la porterà in giro da nord a sud in tutta Italia per i prossimi due mesi. Non manca tuttavia nuova musica in queste settimane. Solo qualche giorno fa infatti la Scarrone è tornata sulle scene musicali con il singolo Storie Brevi, in collaborazione con Tananai. Il brano sta già scalando le classifiche ed è già una vera hit. Oggi come se non bastasse l’ex allieva di Amici di Maria De Filippi ha pubblicato la versione spagnola del brano sanremese Sinceramente, aprendosi per la prima volta al mercato latino.

Ieri sera nel mentre Annalisa è stata ospite del concerto evento di Radio Italia Live, che per la prima volta si è tenuto a Napoli nella cornice mozzafiato di Piazza del Plebiscito. Proprio nel backstage dello show però è accaduto qualcosa di inaspettato. Ai microfoni della radio infatti la Scarrone ha ammesso di sognare un duetto con Laura Pausini e ha lanciato un appello alla cantante romagnola. Queste le sue dichiarazioni, che stanno già facendo il giro del web:

“Mi piacerebbe molto duettare con Laura. Io ovviamente la stimo da una vita e sarebbe per me una gioia”.

I fan dunque stanno già sognando il duetto tra Annalisa e Laura Pausini, che si spera possa arrivare al più presto. Solo il mese scorso intanto la Scarrone ha partecipato alla festa di 50 anni della sua collega e amica e le foto della serata hanno attirato l’attenzione del web. Che dunque in futuro le due artiste decidano seriamente di collaborare insieme?