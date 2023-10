Amici 23, sfida immediata per un allievo (che viene eliminato) – ANTICIPAZIONI

NEWS

Andrea Sanna | 19 Ottobre 2023

Amici 23

Un allievo di Amici 23 eliminato

Quest’oggi è stata registrata una nuova puntata del pomeridiano di Amici 23, che andrà in onda il 22 ottobre 2023. Sono già emersi i primi spoiler e anticipazioni e una di queste riguarda il canto. E non sarà molto piacevole, purtroppo! E no, non si tratta di una punizione come avvenuto la scorsa settimana. Ebbene sì, perché come leggete dal titolo un cantante è stato mandato in sfida immediata ed è stato eliminato.

Se non volete sapere di chi si tratta, per non togliervi la “sorpresa” non leggete il seguito di questo articolo su Amici 23! Mentre invece se siete curiosi tanto quanto noi, potete proseguire con la lettura. Ma andiamo per ordine e scopriamo cosa è successo.

Ad affrontare la sfida immediata, come riferito da Amici News e SuperGuida TV ad Amici 23 è un allievo di Lorella Cuccarini. Ovvero Spacehippiez. Il cantante la scorsa settimana ha ricevuto un compito dalla maestra Anna Pettinelli. La prova difficile è stata quella di interpretare Tutto quello che un uomo di Sergio Cammariere. L’insegnante non è rimasta troppo impressionata dalla sua performance e dello stesso avviso è stato anche Rudy Zerbi.

Lorella Cuccarini invece ha concesso una chance al suo allievo, riconsegnandogli la maglia ma invitandolo comunque a migliorarsi. Evidentemente nel corso della settimana ad Amici 23 Spacehippiez non ha convinto. Per tale ragione il cantante ha affrontato la in sfida immediata, chiesta da Anna Pettinelli. Contro di lui un ragazzo di nome Samu Spina. Quest’ultimo ha vinto la sfida e, dunque, ha preso il posto dell’allievo titolare!

Così Spacehippiez ha dovuto lasciare il programma. Eliminato dalla scuola di Amici 23, ha fatto ritorno a casa. Lorella Cuccarini dovrà fare a meno di un suo allievo, nonostante abbia comunque una squadra molto forte.

Tutti i dettagli sulle anticipazioni di Amici 23 e cosa è successo secondo la registrazione, però, lo scopriremo solo nel corso della puntata di domenica.