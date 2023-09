Chi è Spacehippiez di Amici 23? Età e Instagram

NEWS

Chi è

Il suo vero nome è Leonardo Rossi ma ad Amici 23 lo abbiamo conosciuto come Spacehippiez. Il concorrente entra a far parte della classe del talent di Canale 5 a partire dalla prima puntata del pomeridiano andata in onda domenica 24 settembre 2023. Ecco che cosa sappiamo sul suo conto partendo dall’età, l’altezza e arrivando fino al profilo Instagram.

Chi è Spacehippiez

Nome e Cognome: Leonardo Rossi

Nome d’arte: Spacehippiez

Data di nascita: 2001

Luogo di nascita: Milano

Età: 22 anni

Altezza: 1 metro e 93 centimetri

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Professione: cantante

Fidanzata: informazione non disponibile

Tatuaggi: Leonardo non ha tatuaggi visibili sul corpo

Profilo Instagram: @spacehippiezzz

Spacehippiez età, altezza e biografia

Il vero nome di Spacehippiez è Leonardo Rossi. Ma chi è il cantante di Amici 23? Abita a Milano e nasce nel 2001. Per tale ragione la sua età è di 22 anni. Ha un’altezza pari a 1 metro e 93 centimetri. Nessuna informazione sul peso.

Non sappiamo nulla sui genitori. Così come non conosciamo il padre e la madre non possiamo nemmeno sapere se ha fratelli o sorelle. Di sé stesso dice:

“Cerco di vivere al meglio che posso e tranquillamente. Piango perché lo fanno tutti, mi capita quando sento di non fare abbastanza. Ma sono anche allegro e leggero“.

Ecco cosa sappiamo della vita privata…

Vita privata

Della vita privata di Spacehippiez non sappiamo molto, di conseguenza non possiamo dire se sia fidanzato o single.

Forse con il passare del tempo dirà se ha una fidanzata oppure no.

Dove seguire Spacehippiez di Amici 23: Instagram e social

Dove possiamo seguire Leonardo Rossi, in arte Spacehippiez, durante Amici 23?

Esiste un canale YouTube che si chiama BindWood Studios in cui troviamo alcune canzoni.

Appare anche su Spotify, Apple Music, Amazon Music e altre piattaforme musicali.

Possiede un profilo Instagram in cui troviamo principalmente doto del suo progetto musicale. Infine è anche su TikTok.

Carriera

Della carriera di Leonardo Rossi, in arte Spacehippiez, comincia in TV quando entra nel cast di Amici 23.

Nello stesso anni pubblica il suo primo EP dal titolo “Lovely Planet” sotto l’etichetta Bind Wood Studios. Il progetto musicale lo presenta con queste parole:

“L’amore giovane per quanto immaturo ci spinge nella dimensione del sogno, e il sogno per quanto irrazionale è l’unica strada per rialzarsi. Il nostro soggiorno qui durerà ancora poco. Questo pianeta ci ha dato quello che doveva darci. Ripartiremo presto”.

Continuiamo con le canzoni del suo EP…

Album e canzoni di Spacehippiez di Amici 23

Spacehippiez di Amici 23 non ha pubblicato ancora un album ma solo un EP. Al suo interno troviamo cinque canzoni:

Questa festa è per te

Tra me e te

VeloceVeloce

Più happy

Vita e Dolore

Ad Amici porta il brano “SoloSolo“. Vediamo come è andata…

Spacehippiez ad Amici 23

Spacehippiez, nome d’arte di Leonardo Rossi, arriva ad Amici 23 nella prima puntata del pomeridiano.

Dopo essersi esibito sul suo inedito dal titolo “SoloSolo“, infatti, riesce a convincere Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini. Quest’ultima gli offre un banco.

Anna Pettinelli, invece, è un po’ dubbiosa e ha espresso le sue ragioni:

“Trovo che ti manchi un po’ di personalità. Il testo è un po’ troppo banalotto e sempliciotto”.

Passiamo, orai a tutti i professori che vedremo…

I professori di Amici 23

Chi sono i professori di canto di Amici 23? Della lista fanno parte:

In merito ai professori di ballo, invece, parliamo di:

Gli allievi di Amici 23

Passiamo, ora, agli allievi di canto di Amici 23:

Se invece parliamo degli allievi di ballo possiamo citare:

Il percorso di Spacehippiez ad Amici 23

Spacehippiez, il cui vero nome è Leonardo Rossi, entra nella scuola di Amici 23 domenica 24 settembre 2023. In questa giornata comincia il suo percorso e vedremo come se la caverà.

Nella prima puntata canta l’inedito “SoloSolo“. Ad abbassare la leva è Anna Pettinelli, ma a rialzarla ci ha pensato Lorella Cuccarini. Quest’ultima gli dà un’occasione.

IN AGGIORNAMENTO