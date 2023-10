Chi è Andrea Giambruno? Età, vita privata e Instagram

NEWS

Nicolò Figini | 19 Ottobre 2023

Andrea Giambruno è conosciuto al largo pubblico per essere un giornalista che lavora sulle reti Mediaset e come autore di numerosi programmi. In particolare su Rete 4 conduce “Diario del Giorno” ogni pomeriggio. Qualcuno, forse, non sa che è anche il compagno della premier Giorgia Meloni. Curiosi di saperne di più? Ecco quello che sappiamo su l’età, l’altezza, la vita privata, se ha un profilo Instagram e molto altro ancora.

Chi è Andrea Giambruno

Nome e Cognome: Andrea Giambruno

Data di nascita: 1981

Luogo di nascita: Milano

Età: 42 anni

Altezza: 1 metro e 80 centimetri

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Professione: conduttore e giornalista

Fidanzata: la compagna è Giorgia Meloni

Figli: Andrea ha una figlia che si chiama Ginevra

Tatuaggi: non ha tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @giambrunoofficial

Andrea Giambruno età, altezza e biografia

Chi è, quanti anni ha e dove è nato Andrea Giambruno, conduttore che oggi lavora su Rete 4? La data di nascita completa del giornalista non la conosciamo. Sappiamo che nasce a Milano nel 1981, quindi la sua età è di 42 anni.

L’altezza è pari a 1 metro e 80 centimetri mentre è sconosciuto il suo peso. Il segno zodiacale non è ancora stato rivelato.

Dei genitori di Andrea Giambruno sappiamo che il padre Elio era un commerciante, mentre la madre Flavia lo “ha tenuto in riga“, come ha rivelato in un’intervista al magazine Chi.

Ha una sorella maggiore che si chiama Ilaria. In passato ha praticato le arti marziali e la ginnastica.

Sugli studi sappiamo che ha frequentato il Liceo Scientifico di Monza e poi ha conseguito la laurea in Filosofia alla Cattolica.

Oggi Andrea Giambruno dove vive? Abita a Roma insieme alla sua famiglia.

Ora che sappiamo che cosa fa Giambruno andiamo alla sua vita privata…

La vita privata

Della vita privata di Andrea Giambruno sappiamo che la sua compagna negli ultimi sette anni è Giorgia Meloni.

Il giornalista e la Meloni non sono marito e moglie. Giambruno è il fidanzato. Dal loro amore è nata la figlia Ginevra. Ecco, quindi, chi è la compagna di Andrea Giambruno. Tra le altre domande che ci potreste chiedere ci potrebbe anche essere dove è nata Giorgia Meloni, quale sia il partito politico e se ha una sorella.

La Meloni nasce il 15 gennaio 1977 e per tale ragione ha un’età di 46 anni. ha una sorella che si chiama Arianna e il suo partito è Fratelli d’Italia.

Quanto è alta e in che cosa è laureata Giorgia Meloni? Si è diplomata al Liceo Linguistico ed è alta 1 metro e 63 centimetri.

Dove seguire Andrea Giambruno: Instagram e social

Dove possiamo seguire Andrea Giambruno sui social? Al momento non sembra avere alcun account su Twitter, Facebook o TikTok.

Su Instagram esiste un profilo ma per adesso è chiuso al pubblico. Questo risulta privato e di conseguenza non possiamo vedere alcuna foto.

Inoltre, non siamo nemmeno sicuri sia davvero lui perché pare abbia zero follower. Vi terremo aggiornati.

Ora che sappiamo tutto sui suoi profili social andiamo a scoprire che programma conduce Andrea Giambruno in TV...

Carriera

Che lavoro fa e dove lavora Andrea Giambruno? La carriera del conduttore comincia su Telenova per poi passare nel 2009 a Mediaset.

La svolta arriva nel momento in cui diventa autore di tantissimi programmi, come per esempio Quinta Colonna, Matrix, Mattino 5 e Stasera Italia.

Nel 2020 approda come giornalista di Studio Aperto su Italia 1. Oggi il suo lavoro è quello di essere alla guida del programma TV di Rete 4 “Diario del Giorno“.

Nel corso della sua carriera, inoltre, appare come tanti altri suoi colleghi anche nel TG satirico Striscia la Notizia.

Studio Aperto

Nel 2020 Andrea Giambruno è stato uno dei giornalisti di Studio Aperto su Italia 1.

In seguito, però, è andato a condurre un programma TV su Rete 4…

Diario del Giorno

Ma oggi chi conduce “Diario del Giorno” su Rete 4? Si tratta del conduttore Andrea Giambruno.

Ogni giorno tratta notizie di attualità con tanti ospiti in studio. A che orario va in onda? “Diario del Giorno” viene trasmesso dopo il TG4 dalle ore 15:35 alle 16:23.