Nicolò Figini | 19 Ottobre 2023

Amici 23

Si è svolta questo pomeriggio, giovedì 19 ottobre, una nuova registrazione di Amici 23 e per le anticipazioni ringraziamo il sito SuperguidaTV. Come per ogni puntata, abbiamo una gara di canto e una di ballo e una classifica finale per entrambe le discipline. Inoltre ci sono anche i compiti per i ragazzi e le sfide lanciate durante la settimana.

Ospiti di questa puntata sono Rkomi giudice della gara di canto ed Eleonora Abbagnato, che ha giudicato la gara di ballo.

Fiorella Mannoia che ha giudicato la gara di canto sull’interpretazione, mentre Kledi ha giudicato quella di ballo sull’improvvisazione.

Tra gli ospiti anche Mr Rain e Clara che hanno cantato il brano “Un milione di notti“, in uscita il 20 ottobre.

Tra i vari momenti è stato mostrato anche il bacio tra Petit e Marisol. Andiamo quindi a vedere cosa è accaduto nella registrazione.

La gara di canto

Qui di seguito cominciato con la classifica della gara di canto che vedremo nella puntata del 22 ottobre ad Amici 23 secondo le anticipazioni:

Mew ha cantato Strong di London

ha cantato Strong di London Lil Jolie e Stella – Lil ha cantato Try di Malika mentre Stella ha cantato Tutta colpa mia di Elodie

e – Lil ha cantato Try di Malika mentre Stella ha cantato Tutta colpa mia di Elodie Matthew

Sarah ha cantato Chimica

ha cantato Chimica Petit ha cantato Sopra dei Gazelle

ha cantato Sopra dei Gazelle Ezio ha cantato Piccola anima

ha cantato Piccola anima Holden

Holy Francisco sarebbe arrivato ultimo, ma grazie al punto vinto da Stella con la gara improvvisazione è salito di un posto. Durante la canzone Holy ha accarezzato il viso di Sarah .

sarebbe arrivato ultimo, ma grazie al punto vinto da Stella con la gara improvvisazione è salito di un posto. Durante la canzone ha accarezzato il viso di . SpaceHippiez ha cantato Le cose che abbiamo in comune

ha cantato Le cose che abbiamo in comune Mida ha cantato Where she goes di Bad Bunny. Sarebbe arrivato penultimo nella classifica di Rkomi ma alla fine è arrivato ultimo perché Holy è salito di una posizione.

Stando agli spoiler di Amici 23 solo gli allievi di Lorella Cuccarini hanno cantato senza autotune.

La gara di ballo

Andiamo a vedere tutto quello che è successo durante la gara di ballo ad Amici 23 e che vedremo domenica 22 ottobre. Ecco la classifica:

Sofia

Dustin

Nicholas – La Celentano gli ha chiesto di fare le diagonali per dimostrare alla Abbagnato la sua poca bravura.

– La Celentano gli ha chiesto di fare le diagonali per dimostrare alla Abbagnato la sua poca bravura. Chiara

Kumo

Gaia

Marisol ha ballato con Umberto una canzone di Michael Jackson

ha ballato con Umberto una canzone di Michael Jackson Elia con Giulia ha ballato sulle note di Diamonds

con Giulia ha ballato sulle note di Diamonds Simone

Il primo eliminato di Amici 23

Nel corso della puntata del 22 ottobre di Amici 23 vediamo la prima eliminazione dell’edizione.

Anna Pettinelli ha messo in sfida immediata Spacehippiez, il quale ha perso contro la new entry Samu Spina.

Anticipazioni Amici 23: gara di ballo improvvisazione

Parliamo, adesso, della gara di ballo basta sull’improvvisazione il cui giudice è stato Kledi.

A sfidarsi questa volta sono:

Nicholas – Ha ballato con Giulia Stabile interpretando un ladro che si innamora di una guardia

– Ha ballato con interpretando un ladro che si innamora di una guardia Marisol – Ha ballato con Umberto interpretando Cappuccetto Rosso e il Lupo Cattivo

– Ha ballato con Umberto interpretando Cappuccetto Rosso e il Lupo Cattivo Elia – Ha ballato con Elena D’Amario interpretando Romeo e Giulietta

A vincere è stata la studentessa. Come premio ottiene la possibilità di essere il 17 luglio al memorial in onore di Carla Fracci.

Gara di canto interpretazione

Per quanto riguarda la gara di inediti, secondo le anticipazioni nella puntata di Amici 23 del 22 ottobre, vedremo sfidarsi Stella, Mew e Lil Jolie.

La giudice Fiorella Mannoia premia Stella. Grazie a quest’ultima tutti gli allievi di Anna Pettinelli hanno ricevuto un voto in più nella classifica.

I compiti e i giudizi dei professori

Cosa sappiamo dei compiti che sono stati eseguiti nella puntata di domenica 22 ottobre di Amici 23?

La puntata si è aperta con il compito di Dustin richiesto da Raimondo Todaro. A dimostrare la coreografia ci pensa Isobel. L’allievo riesce a superarlo.

Quando va in onda Amici 23

Il pomeridiano di Amici 23 va in onda tutte le domeniche alle ore 14 su Canale 5. Questa puntata registrata oggi andrà in onda domenica 22 ottobre.

Dobbiamo specificare che questa registrazione è stata molto lunga, è durata circa 4 ore. Questo significa che non vedremo tutto in onda domenica. Proseguirà sicuramente anche nel daytime di lunedì 21 ottobre alle ore 16.10. In particolare, è probabile che lunedì vedremo i vari compiti sostenuti dai ragazzi.