Nicolò Figini | 22 Febbraio 2024

Le anticipazioni della puntata di Amici 23 che andrà in onda il 25 febbraio 2024

Oggi pomeriggio si è svolta una nuova registrazione di Amici 23 e in questi minuti stanno arrivando le anticipazioni su quello che vedremo domenica 25 febbraio su Canale 5. A svelarci quello che è accaduto in studio è come sempre SuperGuidaTv.

Anche questa settimana abbiamo assistito a delle gare di canto e di ballo, e non sono mancate anche prove di improvvisazione per alcuni allievi della scuola. In più sono stati svolti i compiti che i prof hanno assegnato ai ragazzi negli ultimi giorni.

Tra gli ospiti in studio troviamo Alessandra Amoroso con l’inedito presentato a Sanremo 2024 “Fino a qui” e Rebecca Antonacci, protagonista del film “Finalmente l’alba”. La gara di canto è stata giudicata da Fiorella Mannoia, Fabrizio Moro e Drillionaire. Mentre quella di ballo è stata giudicata da Jacopo Tissi.

Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa è accaduto nel corso della registrazione…

La gara di canto con le cover

Come ci svelano le anticipazioni di Amici 23, anche nella puntata in onda domenica 25 febbraio 2024 assisteremo a una gara di canto. Questa la classifica:

Petit – Ha ricevuto i complimenti di Fabrizio Moro per il timbro e il coinvolgimento

– Ha ricevuto i complimenti di per il timbro e il coinvolgimento Mida canta Good vibes di Ghali

canta Good vibes di Ghali Lil Jolie canta Nell’aria

canta Nell’aria Ayle canta Dillo alla luna – Riceve un 10 da Moro e si abbracciano

canta Dillo alla luna – Riceve un 10 da e si abbracciano Sarah

Nahaze canta Anche sta sera di Elodie e Sfera – Moro le dice che è stata molto brava

canta Anche sta sera di Elodie e Sfera – le dice che è stata molto brava Kia canta Can’t Take My Eyes Off of You

canta Can’t Take My Eyes Off of You Malia ha cantato Baciami ancora

Alla fine un allievo viene eliminato e due ricevono la maglia del Serale.

Questo ciò che ci svelano gli spoiler di Amici 23. Ma andiamo avanti…

La gara di ballo

Dopo la gara di canto, le anticipazioni di Amici 23 ci svelano che è stata la volta della gara di ballo. Questa la classifica:

Sofia

Lucia

Kumo

Giovanni e Nicholas – Il primo balla con Francesca e il secondo con Elena

Al termine della gara una concorrente ottiene la maglia del Serale.

Ma ovviamente le anticipazioni di Amici 23 del 25 febbraio non terminano qui…

Tre allievi al Serale di Amici 23

Stando agli spoiler e alle anticipazioni di Amici 23 sappiamo che accedono al Serale anche .

Lorella dà la maglia a Mida dopo un compito della Pettinelli. La Cuccarini è stufa dei continui test della collega e lo fa passare al Serale perché secondo lei è pronto.

Petit arriva primo nella classifica della gara di canto e si esibisce per volere di Rudy con “Tornerai” e “Che fai“. Alla fine riceve la maglia del Serale.

Emanuel Lo decide di far esibire Lucia per due volte e poi la fa accedere al Serale.

Passiamo a…

Malia eliminato da Amici 23

Purtroppo nella puntata di Amici 23 del 25 febbraio 2024 vediamo, secondo le anticipazioni, che Malia è stato eliminato da Rudy.

La decisione di Zerbi arriva alla fine della gara di canto dopo la quale il cantante si classifica all’ultimo posto.

Secondo il professore è il momento che Malia si deve prendere le sue responsabilità. Maria poi lo consola rivelandogli che Madame le manda sempre messaggi perché le piace come canta e farà strada.

Ecco cos’altro ci riservano gli spoiler e le anticipazioni su Amici 23 del 25 febbraio 2024. Passiamo ai compiti dei professori…

I compiti e i giudizi dei professori

Nel corso della puntata di Amici 23 in onda domenica 25 febbraio 2024 assisteremo anche ai vari compiti che i professori hanno assegnato agli allievi in questa settimana:

Mida esegue il compito datogli da Anna Pettinelli riscrivendo alcune barre di “Vivo per lei“. Dedica il testo alla nonna che non c’è più, ma l’esito è di nuovo negativo.

esegue il compito datogli da riscrivendo alcune barre di “Vivo per lei“. Dedica il testo alla nonna che non c’è più, ma l’esito è di nuovo negativo. Nicholas non riesce a superare il compito che Emanuel Lo gli ha assegnato. Dopo una lunga discussione tra Emanuel e Todaro si è inserita anche la Celentano. Lo studente scoppia a piangere.

Litigi tra professori e gossip

Nella puntata del 25 febbraio 2024 di Amici 23 vedremo anche alcune discussioni tra i professori. Tra i litigi più rilevanti facciamo notare:

Rudy parla con Anna e le consiglia di ragionare molto bene su Nahaze e Ayle , chiedendo di farli cantare. La Pettinelli non lo ascolta e fa eseguire alla cantante solo il suo inedito.

parla con e le consiglia di ragionare molto bene su e , chiedendo di farli cantare. La non lo ascolta e fa eseguire alla cantante solo il suo inedito. Sotto suggerimento di Maria , dopo aver ricevuto le maglie del Serale, Mida e Petit baciano rispettivamente Gaia e Marisol .

, dopo aver ricevuto le maglie del Serale, e baciano rispettivamente e . Mida si è messo a piangere perché ritiene che la Pettinelli sia “ossessionata” da lui e non ha vissuto bene la situazione in questi mesi.

Quando va in onda Amici 23

Il pomeridiano di Amici 23 va in onda su Canale 5 tutte le domeniche alle ore 14. La puntata registrata giovedì 22 febbraio 2024 andrà in onda domenica 25 febbraio 2024.