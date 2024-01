Spettacolo

Nicolò Figini | 5 Gennaio 2024

Amici 23

Abbiamo le anticipazioni della puntata di Amici 23 che andrà in onda il 7 gennaio 2024

Anticipazioni Amici 23

Dopo la pausa natalizia oggi pomeriggio si è svolta una nuova registrazione di Amici 23 e in questi minuti stanno arrivando le anticipazioni su quello che vedremo domenica 7 gennaio su Canale 5. A svelarci quello che è accaduto in studio è come sempre SuperGuidaTv.

Anche questa settimana abbiamo assistito a delle gare di canto e di ballo, e non sono mancate anche prove di improvvisazione per alcuni allievi della scuola. In più sono stati svolti i compiti che i prof hanno assegnato ai ragazzi negli ultimi giorni.

Ospiti in studio il ritorno di Giordana Angi. Poi anche l’ex allievo di Amici Tancredi. Le gare di ballo e canto sono state giudicate dai professori.

Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa è accaduto nel corso della registrazione…

La gara di canto con gli inediti

Come ci svelano le anticipazioni di Amici 23, anche nella puntata in onda domenica 7 gennaio 2024 assisteremo a una gara di canto. Questa la classifica:

Mew ha cantato Videogames

ha cantato Videogames Holden ha cantato Ti scatterò una foto. Poi la Pettinelli gli ha fatto cantare un pezzo di Marracash ma non l’ha convinta

ha cantato Ti scatterò una foto. Poi la gli ha fatto cantare un pezzo di Marracash ma non l’ha convinta Lil Jolie ha cantato Ma che freddo fa

ha cantato Ma che freddo fa Petit ha cantato Je so pazzo

ha cantato Je so pazzo Martina

Mida ha fatto discutere con l’esibizione su una canzone di Tedua

ha fatto discutere con l’esibizione su una canzone di Tedua Matthew ha cantato Me ne frego. A Causa delle critiche di Rudy il cantante si è messo a piangere ed è andato in bagno, dopo l’ha raggiunto anche Mew .

ha cantato Me ne frego. A Causa delle critiche di il cantante si è messo a piangere ed è andato in bagno, dopo l’ha raggiunto anche . Ayle non è piaciuto a Rudy perché ha detto che lo vedeva a disagio sulle note di Un senso di Vasco Rossi.

non è piaciuto a Rudy perché ha detto che lo vedeva a disagio sulle note di Un senso di Vasco Rossi. Malia ha ricevuto complimenti da Zerbi

ha ricevuto complimenti da Sarah – Tra Anna e Rudy è nata una grossa lite

Holden, inoltre, ha vinto il Contest di Radio Zeta.

Questo ciò che ci svelano gli spoiler di Amici 23. Ma andiamo avanti…

La gara di ballo

Dopo la gara di canto, le anticipazioni di Amici 23 ci svelano che è stata la volta della gara di ballo. Questa la classifica:

Marisol ha ballato tre volte ricevendo complimenti dalla Celentano

ha ballato tre volte ricevendo complimenti dalla Celentano Lucia si è posizionata a parimerito con Marisol

si è posizionata a parimerito con Marisol Kumo – Emanuel Lo ha detto che era troppo veloce

– Emanuel Lo ha detto che era troppo veloce Giovanni ha ballato una coreografia con Francesca Tocca e una da solo.

ha ballato una coreografia con Francesca Tocca e una da solo. Dustin

Simone ha riottenuto la maglia

Ma ovviamente le anticipazioni di Amici 23 del 7 gennaio non terminano qui.

Continua…

La sfida di Petit e Martina ad Amici 23

Petit e Martina hanno affrontato le loro rispettive sfide dopo la pausa dovuta al Natale. Non ci sono state eliminazioni ed entrambi, stando agli spoiler, ne sono usciti vittoriosi.

Le indiscrezioni rivelano che ha giudicare è stato Carlo Di Francesco. Petit si è scontrato contro Nova e ha cantato il suo inedito. Poi è stato mostrato un suo filmato dove va in palestra.

Martina, invece, ha affrontato la sfida contro Kia. L’allieva ha cantato Addicted To You.

La gara di improvvisazione

Sappiamo che la gara di improvvisazione ad Amici 23 è stata affrontata da Giovanni, Simone e Marisol.

A giudicare ci ha pensato Garrison.

A uscirne vincitore è stato invece Simone. Questa non la vedremo domenica ma andrà in onda nel daytime a partire dal giorno dopo.

Ecco cos’altro ci riservano gli spoiler e le anticipazioni su Amici 23 del 7 gennaio 2023…

Alcuni allievi assenti in studio ad Amici 23

Nella puntata del 7 gennaio 2024 ci saranno degli assenti nello studio di Amici 23.

Gaia, Sophia e Nicholas sono tutti malati e per tale ragione non hanno potuto prendere parte al pomeridiano.

Tuttavia li rivedremo sicuramente nel corso del daytime.

Passiamo ai compiti dei professori…

I compiti e i giudizi dei professori

Nel corso della puntata di Amici 23 in onda domenica 7 gennaio 2024 assisteremo anche ai vari compiti che i professori hanno assegnato agli allievi in questa settimana.

Simone ha fatto il compito datogli dalla Celentano e ha ottenuto un 6;

ha fatto il compito datogli dalla Celentano e ha ottenuto un 6; Giovanni ha fatto il compito datogli dalla Celentano e lo ha superato.

ha fatto il compito datogli dalla Celentano e lo ha superato. Kumo ha fatto il compito su un passo a due e ha preso 3 dalla Celentano. Ma Emanuel gli ha dato la maglia.

Litigi e discussioni tra professori

Nella puntata del 7 gennaio 2024 di Amici 23 vedremo anche alcune discussioni tra i professori. Tra i litigi più rilevanti facciamo notare:

Una discussione tra Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini per Mida perché per la prima le barre inserite nella canzone di Tedua erano senza senso;

e per perché per la prima le barre inserite nella canzone di Tedua erano senza senso; Discussione per Matthew che prende 5 nella gara cantando “ Me ne frego “;

che prende 5 nella gara cantando “ “; Discussione tra Rudy Zerbi e Pettinelli su Sarah arrivata ultima in classifica.

e su arrivata ultima in classifica. Discussione tra Raimondo Todaro e Umberto dopo l’esibizione di Giovanni. Il tutto però si risolve con un abbraccio.

Quando va in onda Amici 23

Il pomeridiano di Amici 23 va in onda su Canale 5 tutte le domeniche alle ore 14. La puntata registrata venerdì 5 gennaio 2024 andrà in onda domenica 7 gennaio 2024.