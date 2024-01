Tommaso Zorzi e Pierpaolo Spollon, è nata una nuova amicizia (che ha già conquistato il web)

Spettacolo

Nicolò Figini | 5 Gennaio 2024

Sul web ha colpito subito lo scambio di battute tra Tommaso Zorzi e Pierpaolo Spollon, protagonisti insieme ad altri volti noti di “Karaoke Night” su Prima Video.

Le battute tra Zorzi e Pierpaolo Spollon

Nella giornata di ieri Amazon Prime Video ha rilasciato quattro episodi della nuova serie italiana “Karaoke Night“. Si tratta di una competizione condotta da Dargen D’Amico all’interno della quale si devono sfidare sei personaggi famosi. Tra loro, per esempio, possiamo citare Claudia Gerini, Pierpaolo Spollon e Tommaso Zorzi.

Proprio tra questi ultimi due si è creato una complicità molto bella sul set e gli spettatori hanno potuto averne la prova grazie alle risate che hanno fatto fare. Anche nella vita reale c’è un buon rapporto e questa volta la dimostrazione è stata data da uno scambio di battute sui social.

Tommaso Zorzi ha commentato: “Se Pierpaolo giocasse per la mia squadra avremmo tre figli e un golden retriever“. Come per dire che sarebbero una coppia perfetta con una vita altrettanto da sogno. Pierpaolo Spollon è conosciuto dai colleghi e dai fan per avere sempre la battuta pronta e per essere un uragano di simpatia ed energie.

Per tale ragione non si è lasciato scappare l’occasione di poter replicare nel modo più adatto a tale affermazione: “Per me va bene! Di figli ne ho già due… Se non fai partorire me e mi regali il Golden Retriever ci penso“. Una risposta ironica che ha strappato un sorriso ai fan di entrambe le parti. Qualcuno ha commentato con dei divertenti fotomontaggi e qualcuno ha ottenuto la risposta dell’account di Prime Video: “Sembra una serie che potrebbe piacerci“.

altri ancora affermano con grande entusiasmo: “Siete semplicemente pazzeschissimi, i nostri preferiti. Vi amiamo“. Insomma un vero successo che potrebbe convincere molti altri, magari scettici, a concedere una chance a “Karaoke Night“. E voi lo avete già visto?