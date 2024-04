NEWS

Vincenzo Chianese | 11 Aprile 2024

Amici 23

Andiamo a scoprire le anticipazioni della quarta puntata del Serale di Amici 23: tre manche, un ballottaggio e un solo eliminato. Ecco tutto quello che è accaduto in studio.

Le anticipazioni della quarta puntata del Serale di Amici 23

Oggi pomeriggio si è svolta la registrazione della quarta puntata del Serale di Amici 23, che andrà in onda su Canale 5 sabato 13 aprile in prima serata. Anche stavolta non sono mancate le emozioni in studio e a rivelarci le anticipazioni è stato come sempre Superguidatv, in collaborazione con la pagina Amici News. Anche stavolta c’è stato un ballottaggio finale, che ha decretato il nuovo eliminato.

Come sempre, a tornare come giudici del talent show sono stati Cristiano Malgioglio, Giuseppe Giofrè e Michele Bravi. L’ospite musicale è stata Gaia, che ha presentato il suo nuovo inedito. Come ospite comico ci sarà invece Vincenzo De Lucia che ha imitato Maria De Filippi.

Ma vediamo dunque tutto quello che accaduto nel dettaglio, partendo proprio dalla prima manche.

La prima manche

Come ci svelano le anticipazioni della quarta puntata del Serale di Amici 23, la prima squadra a essere estratta è stata quella di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. Tuttavia i due insegnanti hanno deciso di cedere il boccino. A essere estratti sono stati così Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo, che decidono di sfidare proprio Zerbi e Celentano. Ecco dunque come si sono svolte le sfide:

Mida vs Petit . A vincere è proprio l’allievo di Rudy .

vs . A vincere è proprio l’allievo di . Guanto di sfida su improvvisazione Sofia vs Marisol . A vincere è la prima. Non manca però una discussione tra Emanuel e Alessandra .

vs . A vincere è la prima. Non manca però una discussione tra e . Guanto di sfida con Francesca Tocca Mida vs Holden. A vincere è l’allievo di Lorella. Anche in questo caso scoppia la lite tra Zerbi e la Cuccarini.

A vincere la prima manche sono dunque Lorella ed Emanuel. Al ballottaggio finiscono Petit, Holden e Marisol. La ballerina viene salvata per prima, mentre Petit finisce al ballottaggio finale.

La seconda manche

Grazie alle anticipazioni della quarta puntata del Serale di Amici 23 sappiamo che in seguito i Cuccalo decidono di sfidare nuovamente Rudy e Alessandra. Queste le sfide:

Sarah vs Dustin . Vince il ballerino che si esibisce con Sebastian .

vs . Vince il ballerino che si esibisce con . Sofia vs Holden . Vince l’allieva di Emanuel .

vs . Vince l’allieva di . Sarah vs Marisol. Vince la ballerina.

A vincere la seconda manche sono dunque Zerbi e Celentano e a finire al ballottaggio sono Sarah e Sofia. Mentre la ballerina si salva, la cantante finisce al ballottaggio finale insieme a Petit.

La terza manche

Scopriamo come proseguono le anticipazioni della quarta puntata del Serale di Amici 23. Dopo aver vinto la seconda manche, Zerbi e la Celentano hanno deciso di sfidare Anna Pettinelli e Raimondo Todaro. Ecco come si sono svolte le sfide:

Martina vs Dustin . Vince il ballerino.

vs . Vince il ballerino. Lil Jolie in duetto con Martina vs Marisol. Vince quest’ultima.

Rudy e Alessandra vincono così anche la terza manche e al ballottaggio finiscono Martina e Lil Jolie. Tuttavia proprio la seconda finisce al ballottaggio finale con Petit e Sarah.

Anticipazioni quarta puntata Serale Amici 23: chi è finito al ballottaggio

In occasione della quarta puntata del Serale di Amici 23 ci sarà un solo eliminato, che verrà decretato tra Petit, Sarah e Lil Jolie.

Dopo essersi esibiti, i tre allievi si posizionano davanti alla giuria e il primo a salvarsi è Petit. Le due cantanti così finiscono al ballottaggio finale per l’eliminazione. Tuttavia solo in casetta le allieve hanno scoperto il loro destino.

Ma chi sarà l’eliminata della quarta puntata? Lo scopriremo solo sabato 13 aprile nel corso della serata.

Il guanto prof

Anche in occasione della quarta puntata di Amici 23, come ci rivelano le anticipazioni, si è svolto il tradizionale guanto di sfida tra i prof. Ecco cosa è accaduto:

I Cuccalo si sono esibiti sulle note di Raffaella Carrà e Michael Jackson .

si sono esibiti sulle note di e . I Pettitodo hanno invece portato in scena Elvis Presley e Aretha Franklin .

hanno invece portato in scena e . Gli Zerbi Cele hanno invece stupito ancora una volta. Alessandra ha portato sul palco sé stessa, mentre Rudy ha scelto di ispirarsi a Emanuel Lo.

A vincere il guanto di sfida dei prof sono Anna e Raimondo.

Quando va in onda la quarta puntata del Serale di Amici 23

Dopo aver scoperto tutte le anticipazioni, le news e gli spoiler, andiamo a vedere quando va in onda la quarta puntata del Serale di Amici 23.

Come da tradizione il talent show di Maria De Filippi verrà trasmesso sabato 13 aprile alle 21.30 su Canale 5. Alla fine della puntata scopriremo chi sarà il nuovo eliminato di questa edizione.

Per chi non potesse seguire la diretta o volesse rivederla, la puntata è disponibile per la visione anche in streaming su Mediaset Infinity e su Witty TV.