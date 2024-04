NEWS

11 Aprile 2024

Matrimonio a prima vista

Ottava puntata di Matrimonio a prima vista 12 e quindi le anticipazioni rivelano quali sono le scelte delle coppie. Nell’ultima puntata, quindi, i protagonisti si confronteranno con gli esperti e non mancheranno le discussioni. Andiamo a vedere tutti i dettagli.

Le anticipazioni dell’ottava puntata di Matrimonio a prima vista 12

Siamo arrivati alla fine di Matrimonio a prima vista 12 con le anticipazioni dell’ottava puntata, l’ultima dell’edizione. La grande novità di quest’anno è la presenza di coppie più mature e qualcuno con già un matrimonio fallito alle spalle. Ma non solo, perché per la prima volta le coppie partecipanti sono state quattro invece che tre.

Nella settima puntata abbiamo visto la reunion delle prime tre coppie e il proseguo della convivenza della quarta. Quindi in questa ottava puntata di Matrimonio a prima vista 12 si arriverà alle scelte finali. Quindi le quattro coppie andranno di fronte agli esperti e, dopo aver ripercorso la loro esperienza, sceglieranno se rimanere sposati oppure no. Non mancheranno i colpi di scena.

Partiamo da Enrico e Benedetta che non hanno mai iniziato la convivenza e si sono fermati al viaggio di nozze. Di fronte agli esperti lui parlerà dell’atteggiamento di chiusura di lei e anche la mancanza di volontà (sempre di lei) di provare la convivenza. Lei, invece, avrà da ridire su alcune scelte del marito tirando in mezzo la famiglia di lui. E così scoppierà un litigio. Alla fine, come ci si poteva aspettare, Enrico e Benedetta decidono di divorziare.

La seconda coppia è quella di Giuseppe e Ilaria, anche loro ripercorreranno tutto quello che hanno vissuto, specificando come si siano messi realmente in gioco. Su questo troveranno anche l’apprezzamento degli esperti. Giuseppe e Ilaria decidono di rimanere sposati. La terza coppia sarà invece quella di Roberto e Stefania che hanno sempre dimostrato calma piatta. I due riveleranno agli esperti di aver trovato l’uno nell’altra una bella persona, ma che non è scattata la scintilla, necessitano delle farfalle nello stomaco. Quindi Roberto e Stefania decidono di divorziare, mantenendo comunque un ottimo rapporto.

Concludiamo le anticipazioni dell’ottava puntata di Matrimonio a prima vista 12 con la quarta coppia, arrivata a esperimento già iniziato. Parliamo di Fabio e Ilaria che sono sempre sembrati fatti l’uno per l’altra anche se lui ha avuto qualche dubbio sul lato estetico. Davanti agli esperti parleranno dei loro limiti e modi di fare e come sono riusciti a superarli trovandosi soddisfatti. A sorpresa, quindi, Fabio e Ilaria decidono di rimanere sposati.

Quando va in onda l’ottava puntata

La messa in onda in chiaro, sul Real Time, di Matrimonio a prima vista 12 è iniziata mercoledì 6 marzo alle ore 21.25 con la prima e la seconda puntata. I primi due appuntamenti sono stati trasmessi insieme, mentre successivamente ci sarà un solo episodio a sera.

A tal proposito, l’ottava puntata di Matrimonio a prima vista 12 andrà in onda mercoledì 17 aprile. Le puntate totali sono 8 oltre a quella speciale dedicata a un po’ di tempo dopo la fine dell’esperimento per vedere se le coppie hanno confermato la decisione finale o è cambiato qualcosa.

Come accade sempre, il programma può essere visto in anteprima su Discovery Plus sottoscrivendo un abbonamento. Ogni mercoledì, infatti, viene caricata una nuova puntata che è praticamente la successiva a quella che vedremo la sera su Real Time. In questo modo si potrà vedere cosa accadrà senza attendere la messa in onda in chiaro.