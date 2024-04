NEWS

Vincenzo Chianese | 11 Aprile 2024

Amici 23

In occasione del guanto di sfida dei prof, Anna Pettinelli cade per due volte durante alcune prese: ecco cosa è accaduto

Anche durante la quarta puntata del Serale di Amici 23 assisteremo a un nuovo guanto di sfida tra i prof. Durante la sua esibizione però Anna Pettinelli è caduta per ben due volte.

Problemi per Anna Pettinelli

Siamo ormai entrati nel pieno del Serale di Amici 23 e proprio oggi pomeriggio si è svolta la registrazione della quarta puntata, che andrà in onda su Canale 5 sabato 13 aprile. Come sempre in rete sono già emerse le prime anticipazioni e anche stavolta ne vedremo di belle. Tra i protagonisti della serata c’è stata anche Anna Pettinelli, per via di un piccolo incidente che non è passato inosservato. Ma andiamo con ordine e vediamo cosa è accaduto in studio.

Anche questa settimana, come avviene puntata dopo puntata, il pubblico avrà modo di assistere al tradizionale guanto di sfida tra i prof, da sempre uno dei momenti più simpatici del talent show. I primi a scendere in pista sono stati Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo, che si sono esibiti sulle note di Raffaella Carrà e Michael Jackson. Non è mancata anche la performance di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, che ancora una volta hanno fatto sorridere il pubblico. Mentre la maestra ha portato sul palco sé stessa, l’insegnante di canto ha scelto di ispirarsi a Emanuel Lo.

È però durante l’esibizione di Anna Pettinelli e Raimondo Todaro che tutti sono rimasti col fiato sospeso. I due prof si sono infatti lanciati in una serie di acrobazie. Tuttavia proprio Anna è caduta per ben due volte durante alcune prese.

Ovviamente la Pettinelli non si è infortunata e sta bene. Di certo però gli altri insegnanti, il pubblico e la stessa Maria De Filippi si sono inizialmente preoccupati per la prof. Alla fine, come ci rivelano le anticipazioni, a vincere il guanto di sfida dei prof sono stati proprio Anna e Raimondo, che sono stati premiati dai giudici.