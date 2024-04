NEWS

Debora Parigi | 25 Aprile 2024

Amici 23

Siamo giunti alle anticipazioni della sesta puntata del Serale di Amici 23. Presenti come sempre tre manche e un’eliminazione tra i pochi allievi rimasti in gara. Andiamo quindi a scoprire tutti i dettagli su ciò che vedremo nella puntata di sabato.

Le anticipazioni della sesta puntata del Serale di Amici 23

Anche in questo giovedì di festa, 25 aprile, Amici 23 ha avuto la sua registrazione e quindi andiamo a scoprire le anticipazioni della sesta puntata del Serale. Ringraziamo a tal proposito il sito Superguida TV per aver riportato tutto nel dettaglio.

I giudici sono come sempre tre: Cristiano Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Giofrè. Ospite musicale di questa puntata è invece Rocco Hunt. Mentre come ospite comico abbiamo Francesco Cicchella che ha imitato Geolier e altri personaggi famosi. A tal proposito, il vero Geolier si è collegato tramite Skype proprio per via dell’imitazione. Inoltre c’è ospite Can Yaman per l’inzio della nuova stagione della fiction Viola come il mare.

Come dicevamo, gli allievi rimasti in gara sono sempre meno. La squadra Pettinelli-Todaro ha solo la cantante Martina. La squadra Cuccarini-Emanuel è rimasta con la ballerina Sofia e i cantanti Sarah e Mida. Infine la squadra Zerbi-Celentano è ancora tutta al completo con i ballerini Dustin e Marisol e in cantanti Petit e Holden.

Ma partiamo subito con la gara.

Prima manche

Iniziamo dalla prima manche in cui è stata estratta a sorte per iniziare la squadra Cuccarini-Emanuel che ha deciso di sfigare la squadra Zerbi-Celentano. Ecco le sfide che si sono svolte:

Sarah contro Holden vince Holden Sofia contro Marisol guanto di sfida improvvisazione vince Sofia Mida contro Petit guanto di sfida barre su 90 minuti vince Mida

La squadra vincente è la Cuccarini-Emanuel quindi sono finiti in nomination Marisol, Dustin e Holden. Marisol si sè salvata per prima e tra gli altri due il primo eliminato provvisorio è risultato essere Holden.

Passiamo alla seconda manche.

Seconda manche

Le anticipazioni della sesta puntata del Serale di Amici 23 continuano con la seconda manche che vede affrontarsi da una parte Cuccarini-Emanuel e dall’altra Zerbi-Celentano ancora una volta. Vediamo le sfide:

Mida contro Petit vince Petit Sarah contro Marisol vince Sarah Mida contro Dustin vince Dustin

A vincere sono questa volta gli Zerbi-Celentano. Quindi sono andate in nomination Sarah e Sofia e la seconda eliminata provvisoria è Sofia.

La terza manche

Si arriva così alla terza manche della sesta puntata del Serale di Amici 23 dove troviamo a sfidarsi gli Zerbi-Celentano e i Pettinelli-Todaro. Come si sono svolte le sfide? Vediamole qui di seguito:

Petit contro Martina vince Martina Marisol contro Martina vince Marisol Dustin contro Martina vince Dustin

A questo punto hanno vinto gli Zerbi-Celentano e quindi la terza eliminata provvisoria è risultata essere Martina.

Anticipazioni sesta puntata Serale Amici 23: chi è finito al ballottaggio finale

Come detto, alla fine di ogni manche di questa sesta puntata del Serale di Amici 23 c’è stato un eliminato provvisorio. E quindi ci siamo ritrovati al ballottaggio a tre con Holden, Sofia e Martina.

I tre allievi si sono quindi esibiti di fronte ai giudici e questi hanno subito salvato Holden.

Ecco che al ballottaggio finale della sesta puntata di Amici 23 secondo le anticipazioni troviamo Sofia e Martina. Le due allieve si sono esibite nuovamente per portare i giudici a una scelta. Il verdetto, però, non è stato annunciato e lo sapremo solo durante la messa in onda della puntata poiché Maria De Filippi lo dirà mentre tutti sono in casetta.

Il guanto prof

Anche per la sesta puntata del Serale di Amici 23 non poteva mancare il guanto prof. Al momento in vantaggio ci sono i Cuccarini-Emanuel con 2 punti, mentre gli Zerbi-Celentano e i Pettinelli-Todaro sono a 1 punto. Una sfida non ha ricevuto punti perché i giudici si sono divisi nel dare il voto.

Questa volta il tema scelto dal pubblico è stato “sblocca un’emozione”. A tal prospito vediamo ogni coppia cosa ha portato in scena:

Zerbi-Celentano hanno scelto come emozione la paura e hanno fatto una coreografia horror con la Celentano trasvestita da Samantha e Rudy travestito da Frankenstein e Dracula. Zerbi tra l’altro ha baciato: Emanuel Lo, Michele Bravi e Malgioglio. Giuseppe invece è corso in mezzo al pubblico per evitarlo.

hanno scelto come emozione la paura e hanno fatto una coreografia horror con la Celentano trasvestita da Samantha e Rudy travestito da Frankenstein e Dracula. Zerbi tra l’altro ha baciato: Emanuel Lo, Michele Bravi e Malgioglio. Giuseppe invece è corso in mezzo al pubblico per evitarlo. Cuccarini-Emanuel hanno scelto l’amore ballando sulle note di “Love the way you lie” e hanno infuocato il palco

hanno scelto l’amore ballando sulle note di “Love the way you lie” e hanno infuocato il palco Pettinelli-Todaro hanno mixato canto e ballo, infatti Todaro ha ballato mentre la Pettinelli cantava Maria di Ricky Martin.

A sorpresa, hanno vinto gli Zerbi-Celentano.

Gossip e news dal Serale di Amici 23

Nella puntata di Amici 23 ci sono stati anche dei momenti di curiosità che non è detto che vedremo durante la messa in onda. Vediamo cosa è successo:

una ragazza del pubblico ha fatto i complimenti a Holden per come era vestito e lui ha risposto che ci pensa Martina ai suoi outfit

per come era vestito e lui ha risposto che ci pensa ai suoi outfit un’altra ragazza del pubblico ha chiesto a Holden l’inedito e lui ha risposto: “Arriva, arriva”.

l’inedito e lui ha risposto: “Arriva, arriva”. durante la sua ultima esibizione Petit ha salutato Francesca Tocca e Marisol si è ingelosita

ha salutato e Marisol si è ingelosita Holden alla fine ha chiesto a Maria , quando li ha congedati per farli tornare in casetta, di andare a salutare una bimba speciale che poi ha abbracciato

alla fine ha chiesto a , quando li ha congedati per farli tornare in casetta, di andare a salutare una bimba speciale che poi ha abbracciato Durante la puntata Rudy Zerbi ha fatto una visita oculistica ad Anna Pettinelli

Quando va in onda la sesta puntata del Serale di Amici 23

Il Serale di Amici 23 va in onda su Canale 5 tutti i sabato alle ore 21:30. La puntata registrata giovedì 25 aprile 2024 andrà in onda sabato 27 aprile 2024.

Ma come rivedere la puntata del Serale di Amici 2024 in streaming? Potrete accedere alle piattaforme WittyTV o Mediaset Infinity per recuperare la puntata intera.

Vi annunciamo inoltre che manca molto poco alla Finale di Amici 23. Al momento la data fissata pare essere il 18 maggio.