Vincenzo Chianese | 2 Maggio 2024

Amici 23

Ecco le anticipazioni della settima puntata del Serale di Amici 23, in onda su Canale 5 sabato 4 maggio in prima serata

Si è appena conclusa la registrazione della settima puntata del Serale di Amici 23, che andrà in onda su Canale 5 sabato 4 maggio. Andiamo dunque a scoprire le anticipazioni, gli spoiler e tutte le news su quanto accaduto in studio.

Le anticipazioni della settima puntata del Serale di Amici 23

Oggi pomeriggio agli studi Elios in Roma si è svolta la registrazione della settima puntata del Serale di Amici 23, che andrà in onda in prima serata su Canale 5 sabato 4 maggio. In questi minuti stanno arrivando le prime anticipazioni su quello che vedremo e a come sempre a rivelarci quanto accaduto in studio è Superguidatv, in collaborazione con la pagina Amici News.

Cristiano Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Giofrè tornano anche questa settimana a coprire il ruolo di giudici e di certo come al solito ne vedremo di belle. Ospite musicale di questa puntata è invece Emma, che presenta il suo nuovo singolo. Ospite comico è Enrico Brignano.

Anche questa volta c’è stata una sola eliminazione e sono due gli allievi finiti al ballottaggio. Ma prima di scoprire di chi si tratta entriamo nel vivo delle anticipazioni.

Partiamo dunque con la prima manche.

Prima manche

Come ci svelano le anticipazioni della settima puntata del Serale di Amici 23, a ottenere il boccino è la squadra di Anna Pettinelli e Raimondo Todaro. I due prof scelgono così di sfidare Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo. Ma andiamo a scoprire come si è svolta la partita:

La prima sfida ha visto il faccia a faccia tra Martina e Mida e a vincere è il cantante.

e e a vincere è il cantante. In seguito si è svolto il Guanto di sfida Martina vs Sarah . A trionfare è l’allieva di Anna Pettinelli .

vs . A trionfare è l’allieva di . Infine c’è lo scontro tra Martina e Sarah ma stavolta a vincere è la seconda.

Lorella ed Emanuel dunque vincono la prima manche.

Martina di conseguenza finisce al ballottaggio.

Seconda manche

Scopriamo come proseguono le anticipazioni della settima puntata del Serale di Amici 23. Nel corso della seconda manche Lorella ed Emanuel scelgono di sfidare Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini. Ecco dunque cosa è accaduto:

Si parte con il Guanto di sfida Holden vs Mida . A vincere è l’allievo di Lorella in quanto Holden non aveva preparato il brano.

vs . A vincere è l’allievo di in quanto non aveva preparato il brano. Guanto eccellenza Mida vs Dustin . I giudici non riescono a stabilire chi sia il migliore e la prova viene annullata .

vs . I giudici non riescono a stabilire chi sia il migliore e . C’è poi la sfida Sarah vs Petit , vinta da quest’ultimo.

vs , vinta da quest’ultimo. Infine a scontrarsi sono Mida e Marisol e a vincere è il cantante.

La Cuccarini e Lo dunque vincono anche la seconda manche. Al ballottaggio provvisorio finiscono dunque Holden, Dustin e Marisol.

Il cantante e la ballerina si salvano, mentre Dustin è il secondo allievo al ballottaggio finale.

Terza manche

Infine, come svelano le anticipazioni di Amici 23, nel corso della terza manche assistiamo a nuova sfida tra Lorella ed Emanuel contro Rudy e Alessandra. Questi i singoli scontri:

Mida vs Marisol , a vincere è la ballerina.

vs , a vincere è la ballerina. Holden vs Sarah , vince l’allieva di Lorella .

vs , vince l’allieva di . Petit vs Sarah, vince il primo.

Zerbi e la Celentano dunque vincono la terza e ultima manche e a finire al ballottaggio finale è Mida.

Ma cosa è accaduto in seguito?

Anticipazioni settima puntata Serale Amici 23: chi è finito al ballottaggio finale

Come vi abbiamo già svelato, anche in occasione della settima puntata del Serale di Amici 23 ci sarà una sola eliminazione.

A seguito delle tre manche, Dustin, Mida e Martina si sono nuovamente esibiti e così il primo a salvarsi, tornando ufficialmente in gara è il ballerino.

I due cantanti finiscono invece al ballottaggio finale.

Come sempre però, sia Mida che Martina scopriranno il loro destino soltanto in casetta. Il pubblico invece dovrà aspettare la messa in onda della puntata su Canale 5 per scoprire chi sarà il prossimo eliminato.

Il guanto prof

Anche in occasione della settima puntata del Serale di Amici 23 si è svolto il consueto guanto di sfida dei prof.

Questa settimana il tema è “i nostri miti / omaggi a grandi artisti o quant’altro”.

Lorella ed Emanuel fanno un omaggio agli Abba .

ed fanno un omaggio agli . Anna e Raimondo fanno un omaggio al Sole. La Pettinelli fa una capriola in aria e specifica di aver cantato senza autotune.

e fanno un omaggio al Sole. La fa una capriola in aria e specifica di aver cantato senza autotune. Rudy e Alessandra fanno un omaggio ad Adriano Celentano.

A vincere sono la Pettinelli e Todaro.

Gossip e news dal Serale di Amici 23

Nella corso della settima puntata di Amici 23 ci sono stati anche dei momenti di curiosità, alcuni dei quali potrebbero non andare in onda. Vediamo cosa è successo:

Anna litiga con Lorella e con Malgioglio . Michele interviene e afferma che la Pettinelli non fa bene a Martina che la osanni come voce.

litiga con e con . interviene e afferma che la non fa bene a che la osanni come voce. Viene promosso il libro della Celentano e viene mostrato anche un video sulle frasi iconiche della maestra.

e viene mostrato anche un video sulle frasi iconiche della maestra. Sia Michele e Giuseppe hanno fatto ripetuti complimenti a Sarah .

e hanno fatto ripetuti complimenti a . Petit , secondo Malgioglio , ha un sacco di “sanduga”, ritmo e movimento nelle cover

, secondo , ha un sacco di “sanduga”, ritmo e movimento nelle cover Zerbi ha portato un set di guanti alla Cuccarini.

Quando va in onda la settimana puntata del Serale di Amici 23

Adesso che abbiamo scoperto le anticipazioni e tutte le news, andiamo a scoprire quando va in onda la settima puntata del Serale di Amici 23. La registrazione appena conclusa verrà trasmessa sabato 4 maggio come sempre alle 21.30

Ma come rivedere la puntata del Serale di Amici 2024 in streaming? Potrete accedere alle piattaforme WittyTV o Mediaset Infinity per recuperare la puntata intera.