Debora Parigi | 4 Aprile 2024

Amici 23

Siamo arrivati alla terza puntata del Serale di Amici 23 e abbiamo le anticipazioni di cosa è successo vista la registrazione di oggi. Vi diciamo subito che c’è un solo eliminato che verrà fuori dai due allievi finiti al ballottaggio. Vediamo quindi tutti i dettagli di questa puntata.

Le anticipazioni della terza puntata del Serale di Amici 23

Si è da poco conclusa la registrazione della terza puntata del Serale di Amici 23 e ringraziamo il sito Superguida TV per le anticipazioni. Come si pensava, con gli allievi rimasti attualmente ancora in gara, c’è stata una sola eliminazione che deriva da un ballottaggio finale.

In questa puntata troviamo come giudici come sempre Cristiano Malgioglio, Giuseppe Giofrè e Michele Bravi. Per quanto riguarda l’ospite musicale, invece, c’è Tananai che canta il suo nuovo singolo Veleno. Ospite comica, invece, c’è Barbara Foria.

Andiamo a vedere quindi i dettagli della puntata manche per manche…

La prima manche

Con la scelta della busta viene estratta la squadra Pettinelli-Todaro che sceglie di sfidare la squadra Cuccarini-Emanuel. Ecco quindi come si sono svolte le sfide:

guanto di sfida Martina vs Mida annullato perché non ritenuto non equo e da qui si scatena una grande lite tra le due prof di canto;

perché non ritenuto non equo e da qui si scatena una grande lite tra le due prof di canto; guanto di sfida Lil Jolie vs Sarah su Quando finisce un amore vince Lil Jolie . Sarah si è interrotta e ha ripreso a cantare tre volte per problemi di audio;

su Quando finisce un amore . si è interrotta e ha ripreso a cantare tre volte per problemi di audio; Martina vs Mida vince Martina.

Ha così vinto la squadra Pettinelli-Todaro e sono andati in sfida Mida, Lucia e Sofia. Mida si è salvato per primo e tra le due è finita al ballottaggio finale Lucia.

La seconda manche

Si passa alla seconda manche in cui i Pettinelli-Todaro hanno deciso di sfidare gli Zerbi-Celentano. Queste le sfide:

Gaia vs Petit vince Petit ;

; Martina vs Dustin prova annullata perché Michele Bravi non sapeva chi votare;

perché Michele Bravi non sapeva chi votare; Lil Jolie vs Holden con Petit vincono Holden e Petit.

Hanno quindi vinto gli Zerbi-Celentano e in sfida sono andati ovviamente tutti e tre gli allievi. Al ballottaggio finale ci va Lil Jolie.

La terza manche

Continuiamo le anticipazioni della terza puntata del Serale di Amici 23 con la terza manche che vede scontrarsi gli Zerbi-Celentano con i Cuccarini-Emanuel. Ecco come si sono svolte le sfide:

Petit vs Sarah vince Petit ;

; Marisol vs Mida vince Marisol;

Quindi i Cuccarini-Emanuel hanno di nuovo perso e tra gli allievi al ballottaggio finale è andata Sofia.

Anticipazioni terza puntata Serale Amici 23: chi è finito al ballottaggio

Come già detto, in questa terza puntata di Amici 23 abbiamo un solo eliminato ed è venuto fuori dal ballottaggio finale. Dopo la fine delle tre manche abbiamo come eliminati provvisori Lucia, Lil Jolie e Sofia.

Le tre ragazze si sono quindi esibite e la prima a salvarsi è stata Lil Jolie. A questo punto le due ballerine si sono esibite di nuovo e poi i giudici hanno votato. Ma il verdetto lo sapremo solo durante la messa in onda della puntata perché viene detto in casetta.

Chiunque sarà l’eliminata, la squadra Cuccarini-Emanuel perde un elemento e anche molto importante. Infatti il pubblico considera le due ragazze bravvissime ballerine che si meritevano entrambe di andare ancora avanti nel Serale.

Il guanto prof

Anche in questa puntata si è svolto il guanto prof e il tema di questa sfida erano i tormentoni.

A tal proposito i Cuccarini-Emanuel si sono esibiti in Tuta Gold e Tribale. Pettinelli e Todaro hanno fatto una canzone di Rita Pavone. Infine gli Zerbi-Cele si sono esibiti in un medley delle canzoni di Annalisa.

Non c’è stato nessun vincitore perché ogni giudice ha votato per una coppia diversa. Possiamo dirvi, però, che Maria De Filippi ha videochiamato Annalisa perché Rudy Zerbi era travestito da lei.

Quando va in onda la terza puntata del Serale di Amici 23

Queste sono tutte le anticipazioni della terza puntata del Serale di Amici 23, ma quando va in onda?

Come di consueto, la puntata è prevista per sabato 6 aprile alle ore 21.30 su Canale 5. Come detto, l’eliminato lo scopriremo proprio alla fine della puntata anche se cercheremo di avere qualche spoiler in esclusiva.

Per chi non potesse seguire la diretta o volesse rivederla, la puntata può essere vista in streaming su Mediaset Infinity e su Witty TV.