NEWS

Vincenzo Chianese | 4 Aprile 2024

Uomini e donne

Dopo la fine dell’esperienza a Uomini e Donne, Beatriz ringrazia a sorpresa Tina Cipollari, con la quale in questi mesi si è sempre scontata in studio.

Le parole di Beatriz dopo Uomini e Donne

Una delle protagoniste di questa edizione di Uomini e Donne è stata senza dubbio Beatriz D’Orsi, che come sappiamo per mesi ha corteggiato Brando Ephrikian. Solo qualche giorno fa il tronista ha però fatto la sua scelta, che è ricaduta su Raffaella Scuotto. I due hanno così lasciato il dating show di Maria De Filippi insieme, dando ufficialmente il via alla loro relazione. Beatriz nel mentre è rimasta con il cuore spezzato e poco a poco si sta lasciando questo capitolo della sua vita alle spalle. L’ex corteggiatrice intanto di recente ha rilasciato la sua prima intervista dopo la scelta. Andiamo a scoprire cosa è accaduto nel corso della chiacchierata.

Al magazine di Uomini e Donne, la D’Orsi ha parlato della lunga conoscenza con Brando, ammettendo di non avere rimpianti e che non cambierebbe nulla del suo percorso. Ma non solo. A sorpresa infatti Beatriz ha anche ringraziato Tina Cipollari, con la quale nel corso dei mesi ha avuto dei durissimi scontri. L’ex corteggiatrice, sorprendendo tutti, ha così affermato:

“Le dico grazie. A oggi ammetto che trovarmi di fronte una donna con il carattere forte come il mio in realtà mi ha migliorata come persona. Ho sviluppato una grande pazienza che non sapevo di avere. Il nostro “nemico” è il nostro insegnante proprio perché aiuta a stimolare la virtù della pazienza e quindi a migliorare”.

Nel mentre numerosi fan di Uomini e Donne stanno già sperando che a settembre, quando Beatriz avrà del tutto superato la scottatura dopo la non scelta di Brando, possa tornare in studio come nuova tronista del dating show. Ma cosa accadrà dunque? Non resta che attendere per scoprirlo.