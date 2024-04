Amici come Tale e quale, Martina si trasforma in Diana Ross (e il risultato è sorprendente) – FOTO e VIDEO

NEWS

Debora Parigi | 4 Aprile 2024

Amici 23

Assecondando le richieste di Malgioglio, Martina ha deciso di cambiare look ad Amici 23 e trasformarsi in Diana Ross

Dopo che Cristiano Malgioglio ha detto più volte a Martina che sembra Diana Ross, la cantante ha deciso di trasformarsi nell’iconica artista chiedendo aiuto alla produzione di Amici 23. Accompagnata quindi da Gaia, si è sottoposta a trucco, parrucco e alla scelta dell’outfit. Poi si è vista con il risultato finale e ha fatto la sorpresa ai suoi compagni di talent.

La trasformazione di Martina in Diana Ross ad Amici 23

Nella scorsa puntata del Serale di Amici 23 Cristiano Malgioglio ha fatto molti complimenti a Martina per la sua voce e anche per il look. A tal proposito, le ha consigliato di osare di più poiché gli ricordava molto Diana Ross, quindi vorrebbe tanto vederla con quello stile.

Ecco che quindi nel daytime di oggi di Amici 23 Martina ha voluto provare ad accontentare Malgioglio, facendo magari una prova. Quindi ha chiesto alla redazione un aiuto per il trucco, i capelli e anche l’outfit. E ha portato con sé Gaia come aiuto e supporto.

Martina ha chiesto un aiuto alla produzione per la sua trasformazione in Diana Ross ✨ #Amici23 pic.twitter.com/tczukIahMm — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) April 4, 2024

Martina a questo punto ha mostrato alcune foto di Diana Ross ed è partita la trasformazione. Ma non le è stata mostrata fino al completamento. Così le hanno fatto un bel trucco con tanto di ciglia finte e poi hanno dato ancora più volume alla sua folta chioma. Proprio su questa si era soffermato lo stesso Malgioglio che aveva parlato di fare i capelli davvero voluminosi proprio come la Ross. Infine le hanno fatto indossare un abito simile a uno indossato dall’artista.

Quando Gaia ha alla fine mostrato a Martina il risultato finale, lei è rimasta senza parole. E così hanno voluto fare una sorpresa anche agli altri compagni di Amici 23. Ecco che Gaia è tornata in casetta dicendo che doveva fare un annuncio, perché c’era un’ospite. Radunati tutti in gradinata ha detto ai suoi compagni che con loro non ci sarebbe più stata Martina, ma Diana Ross. Così l’allieva di Anna Pettinelli è entrata sulle note di una nota canzone dell’artista.