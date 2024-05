Amici 23, Aurora (la sostituta di Gaia) parla della presunta liason con Mida

Social

Andrea Sanna | 4 Maggio 2024

Amici 23

Con un post sui social Aurora, sostituta di Gaia ad Amici 23 ha parlato della presunta liason con Mida. Un rapporto che nelle scorse settimane ha fatto tanto discutere sui social. Cosa ci sarà di vero? A parlarne è stata la ballerina!

Aurora di Amici 23 parla della presunta liason con Mida

Gli allievi della scuola di Amici 23, così come capita ogni anno, sono al centro dell’interesse del pubblico. E proprio stasera che è prevista la nuova puntata, dove ci sarà la possibilità di sentire i nuovi inediti, non mancano le curiosità anche sugli ex allievi.

LEGGI ANCHE: Sarah supera Holden! Sexy Magica vola negli stream e batte tutti gli inediti

Aurora, che è arrivata per sostituire Gaia nel periodo del suo infortunio, ha fatto molto chiacchierare anche perché in tanti hanno notato una complicità con Mida. Ma c’è davvero qualcosa tra loro? Molti utenti hanno tempestato di domande la ballerina sul suo profilo Instagram, nel box delle domande:

“Con Mida hai legato? Che tipo di rapporto avevate”, ha chiesto qualcuno incuriosito dal legame tra i due. A questa curiosità Aurora di Amici 23 ha prontamente risposto, placando un po’ anche i gossip recenti che parlavano di una particolare vicinanza al cantante.

Aurora di Amici 23 tra le storie di Instagram ha dunque voluto mettere le cose in chiaro, anche per evitare dei fraintendimenti. Queste le parole della ballerina: “Raga, letteralmente solo quello che avete visto. Mi faceva le tisane prima di dormire e ogni tanto parlavamo facendoci grosse risate, perché è un tipo molto divertente. Ma non abbiamo mai avuto modo di raccontarci o legarci più di tanto rispetto ad altri”.

Dunque da queste parole è abbastanza palese che tra Mida e Aurora in realtà non c’è alcun interesse che vada oltre l’amicizia. Anzi! Questo lo screen dove possiamo leggere quanto dichiarato dalla ballerina di Amici 23.

La storia Instagram di Aurora di Amici 23 su Mida

Non solo, su Instagram Aurora ha speso belle parole anche per gli altri allievi di Amici 23. Ha spiegato di avere un meraviglioso rapporto con Gaia e Lil Jolie e ha detto che non vede l’ora di riabbracciarle. Ma anche per i concorrenti ancora in gioco ha riservato dei dolci pensieri.