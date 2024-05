Marisol vince il circuito ballo, a Dustin tre proposte di lavoro (VIDEO)

NEWS

Debora Parigi | 18 Maggio 2024

Amici 23

Alla Finale di Amici 23 sono arrivati due ballerini, cioè Marisol e Dustin, entrambi allievi di Alessandra Celentano. Quindi, dopo le prime due manche del canto, è toccato proprio ai due ballerini, già grandi professionisti. Uno di loro ha vinto il circuito ballo. Vediamo nel dettaglio cosa è successo.

Il vincitore del circuito ballo di Amici 23 è Marisol

La Finale di Amici 23 è iniziata con i cantanti, arrivati in quattro. Hanno fatto due manche in cui sono stati eliminati prima Mida e poi Holden. Quindi sono rimasti due cantanti cioè Petit e Sarah. A questo punro è stato il turno anche del ballo con Marisol e Dustin.

Maria De Filippi ha quindi aperto un nuovo televoto sia per il canto che per il ballo con le esibizioni dei quattro allievi rimasti. Parlando proprio del ballo, i due allievi della Celentano si sono esibiti con due coreografie. Entrambi sono stati bravissimi e hanno preso grandi complimenti dai giornalisti. Infatti si possono già considerare dei professionisti e è stato detto loro che avranno un grande futuro lavorativo.

Finite le esibizioni sia di canto che di ballo, è stato dato lo stop al televoto ed è arrivato il verdetto. Parlando del ballo, quindi, chi è il vincitore della categoria ad Amici 23? Tra Dustin e Marisol a vincere il circuito ballo di Amici 23 è Marisol. Quindi la ballerina è andata in finalissima.

Dobbiamo dire che entrambi i ballerini hanno ricevuti proposte di lavoro e borse di studio. Marisol ha vinto una borsa di studio di un anno presso la Ailey School, suo grande sogno. Per Dustin invece sono arrivate addirittura tre proposte. La prima è stato da parte di David Parson per far parte della sua compagnia. Poi gli è stato proprosto un provino (saltando alcuni step) per il musical su Tarzan. Infine gli è stato offerto un contratto di lavoro di quattro settimane presso la Dance Now di Miami.

Potete rivedere le clip e tutta la puntata della Finale di Amici 23 in streaming su Mediaset Infinity e su Witty TV.