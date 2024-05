Standing ovation per Angelina che canta un medley pazzesco, Maria: “Hai fatto una meraviglia” (VIDEO)

NEWS

Debora Parigi | 18 Maggio 2024

Amici 23

Per la Finale di Amici 23 c’è stata ospite Angelina Mango, vincitrice della categoria canto della scorsa edizione. La cantante si è esibita con un medley di alcuni suoi pezzi più amati dal pubblico ed è stata acclamata da tutti.

L’esibizioe di Angelina Mango alla Finale di Amici 23

Questa sera sta andando in onda in diretta la Finale di Amici 23. Tra le esibizioni dei sei allievi in gara c’è stata anche il tempo per un ospite davvero speciale. Stiamo parlando di Angelina Mango, vincitrice della scorsa edizione del talent nel circuito canto (vinse la coppa il ballerino Mattia Zenzola).

Per Angelina questo ultimo anno è stato davvero ricco di soddisfazioni e riconoscimenti. Dopo l’uscita dell’EP subito dopo Amici, la cantante ha sfornato alcuni successi. E lo scorso febbraio ha vinto il Festival di Sanremo con il suo brano La noia. Proprio con questa canzone ha partecipato la scorsa settimana all’Eurovision Song Contest a Malmo (Svezia) arrivando al settimo posto.

Ecco che quindi stasera Angelina Mango è ospite della Finale di Amici 23 e si è esibita con un medley dei suoi pezzi più celebri. Ha iniziato con “Ci pensiamo domani” per poi continuare con “Che t’o dico a fa’”. E ha concluso con il suo grandissimo successo de “La Noia”.

il palco ha retto non si sa come anche stasera le tonnellate della popstar italiana angelina mango🗣️#amici23 pic.twitter.com/dGgiF7bKru — Mel🐉🎒 (@atrattinormale) May 18, 2024

La performance è stata strepitosa! Ha cantato circondata dai ballerini e lei stessa ha ballato. Grande standig ovation sia al suo ingresso che quando ha finito di cantare e fino alla sua uscita. Il pubblico ha urlato il suo nome e lei si è emozionata.

Grandissimi applausi anche da Maria de Filippi: “Sei bravissima e sei cresciuta tantissimo. Hai fatto una meraviglia, sei diventata ancora più brava”. Angelina ha ringrazio tutti e si è detta grata per tutto questo successo in particolare al pubblico.