Amici 23, è tempo di classifiche! Dustin e Marisol i più votati, Nicholas ultimo

Debora Parigi | 28 Marzo 2024

Amici 23

Alcuni giorni fa è stata registrata una puntata speciale di Amici 23. A partecipare è stato anche il pubblico nello studio del pomeridiano, gli allievi si sono esibiti di fronte a loro e sono stati votati. Quindi ne è venuta fuori una classifica che andiano a scoprire e non ha soddisfatto tutti gli allievi. Vediamo cosa è successo.

La classifica della gara di Amici 23 giudicata da dal pubblico

Abbiamo saputo che domenica scorsa è stata registrata una puntata speciale di Amici 23. E proprio nei giorni 27 e 28 marzo abbiamo visto cosa è successo nei due daytime andati in onda. Abbiamo scoperto, quindi, che il pubblico è stato fatto andare nello studio del pomeridiano e gli allievi si sono esibiti uno alla volta.

E proprio il pubblico è stato chiamato a giudicare queste esibizioni. Una gara quindi che, invece di avere il televoto, ha il giudizio proprio di un pubblico selezionato. Per gli allievi del talent, quindi, è un’altra tipologia di gradimento da parte di chi guarda e ascolta.

Dopo tutte le esibizioni, quindi, è venuta fuori una classifica che gli allievi di Amici 23 hanno scoperto solo alla fine. Qual è stato il risultato? Vediamo la classifica completa e i voti:

Dustin e Marisol 9,39 Holden 8,93 Lucia 8,88 Martina e Mida 8,62 Gaia 8,48 Petit 8,46 Giovanni 8,11 Lil Jolie 7,48 Sarah 7,38 Sofia 6,94 Nicholas 6,89

Questa classifica è stata riferita da Maria De Filippi in casetta, chiamando tutti i ragazzi in gradinata. E c’è chi ha fatto notare che il risultato, rispetto al televoto, è stato molto diverso. Qualcuno non l’ha preso in modo positivo, come ad esempio Sofia che ha detto che le persone pensano che non sia brava perché ormai qualcuno ha fatto passare questo messaggio. Quindi ha aggiunto che ogni su sforzo e miglioramento è praticamente inutile.