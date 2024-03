Wax punta a Sanremo 2025! L’ex allievo di Amici si candida come Big

Sanremo

Nicolò Figini | 28 Marzo 2024

In queste ore è stata pubblicata un’intervista all’interno della quale Wax ha rivelato di voler partecipare come Big a Sanremo 2025

Si parla ancora una volta del Festival di Sanremo 2025 e questa volta di una candidatura arrivata da Wax, ex concorrente di Amici 22.

Wax a Sanremo 2025?

Il Festival di Sanremo 2025 è ancora lontano ma già si sta parlando di mesi di chi potrebbe essere il conduttore che prenderà il posto di Amadeus. Al momento ci sono tante ipotesi che circolano sul web, alcune già smentite e altre che sembrano concrete possibilità. Alcuni personaggi dello spettacolo, come Gigi D’Alessio e Michelle Hunziker, si sono candidati ma non non abbiamo informazioni.

Se per conoscere l’identità del presentatore è ancora presto, non parliamo di quella dei Big. I cantanti in gara infatti verranno, come di consueto, annunciati nel mese di dicembre ma c’è già chi vorrebbe entrare a far parte della rosa dei prescelti. Tra questi c’è un ex concorrente di Amici 22, ovvero Wax.

L’allievo è arrivato al Serale della scorsa edizione e ha compiuto un percorso tra alti e bassi, come tanti altri suoi colleghi. Tuttavia ha un sogno, cioè quello di consegnare dei fiori alla madre scendendo dalle scale del palco di Sanremo 2025 mentre canta:

“Il mio sogno più grande sarebbe fare come Lazza: andare a Sanremo, scendere tra il pubblico dell’Ariston e consegnare un mazzo di fiori a mia madre. Sono cose che penso che ciascun artista vorrebbe stringere un giorno tra le mani“.

Questo è quanto ha rivelato Wax nel corso di un’intervista a Vanity Fair. Successivamente ha parlato del suo rapporto con Angelina Mango, affermando di averle parlato per farle un in bocca al lupo prima del Festival di quest’anno:

“Quest’anno ha vinto Angelina Mango, l’ho vista e le ho fatto i complimenti perché è stata bravissima. Dopo quello che abbiamo passato l’anno scorso era inevitabile”.

Detto questo, Wax riuscirà a esibirsi sul palco dell’Ariston a Sanremo 2025? Per scoprirlo dovremo solo portare pazienza.