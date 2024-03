NEWS

Vincenzo Chianese | 28 Marzo 2024

Amici 23

Dopo essere stato eliminato da Amici 23, in queste ore Ayle è tornato sui social e il suo primo pensiero è stato per Maria De Filippi e Anna Pettinelli.

Le parole di Ayle dopo Amici 23

Solo pochi giorni fa è andata in onda su Canale 5 la prima puntata del Serale di Amici 23, durante la quale abbiamo assistito a ben due eliminazioni. A lasciare la scuola sono stati infatti Ayle e Kumo, che sono così tornati alle loro vite di sempre. Dopo un lungo silenzio poco fa proprio il cantante ha deciso di fare ritorno sui social e ha scritto un lungo post nel quale ha voluto ringraziare tutte le persone che l’hanno sempre sostenuto. Ma non solo. Ayle ha infatti avuto anche un pensiero per Maria De Filippi e ha così affermato:

“Volevo ringraziare Amici e Maria per la grandissima opportunità e per questo percorso incredibile. Penso di essere cresciuto come artista ma soprattutto come persona. Ho imparato a combattere e a convivere con i miei demoni e penso di averli affrontati a testa alta”.

LEGGI ANCHE: Wax punta a Sanremo 2025! L’ex allievo di Amici si candida come Big

Proseguendo Ayle ha anche menzionato Anna Pettinelli, che l’ha seguito in tutto il suo percorso ad Amici 23, permettendogli anche di tornare dopo l’abbandono. Queste le parole del cantante: “Volevo ringraziare anche Anna per tutto quello che abbiamo passato e per quanto ha creduto in me durante tutto il percorso. Alla domanda ‘come stai?’ al momento non so bene cosa rispondere. Devo ancora realizzare quello che è successo in questi mesi. Ho capito che devo fare questo nella vita e non smetterò mai di donare la mia musica a chi ne ha bisogno”.

Ayle nel mentre ha anche annunciato che presto tornerà con nuova musica e che non abbandonerà questa carriera. Al giovane artista dunque facciamo un grande in bocca al lupo.