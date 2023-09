NEWS

Debora Parigi | 24 Settembre 2023

Amici 23

Nel corso della prima puntata di Amici 23 Maria De Filippi ha scelto Cristiano Malgioglio come primo giudice del Serale

Oggi pomeriggio, domenica 24 settembre, è andata in onda la prima puntata di Amici 23 che ha visto la formazione della classe. Ovviamente sono stati presenti molti ospiti, primo fra tutti Mattia Zenzola, vincitore della scorsa edizione e che ha riconsegnato la coppa.

Tra i tanti vip presenti che hanno anche consegnato le maglie ai ragazzi che se l’aggiudicavano, c’è stato anche Cristiano Malgioglio, molto amico di Maria De Filippi. Proprio lui nella scorsa edizione è stato uno dei giudici del Serale (apprezzando molto il vincitore) insieme a Michele Bravi e Giuseppe Giofrè.

Maria De Filippi ha accolto in studio Cristiano Malgioglio con grande gioia. Si sono abbracciati e la conduttrice gli ha fatto gli auguri per la sua avventura a Tale e quale e show. Malgioglio, infatti, è anche quest’anno uno dei giudici del programma condotto da Carlo Conti e che è andata in onda con la prima puntata venerdì scorso.

Maria e Cristiano hanno rivisto i momenti del Serale dell’edizione 22 conclusosi appena pochi mesi. E presi proprio da questi bei momenti rivisti, la padrona di casa ha invitato nuovamente Cristiano a tornare a fare il giudice per il Serale di Amici 23 se avesse voluto. Lui è rimasto spiazzato e allo stesso tempo davvero felice e grato. E con grande piacere ha risposto: “Se mi vorrai, allora sì”. Con questa frase, salvo imprevisti dell’ultimo minuto, possiamo quindi confermare che Cristiano Malgioglio sarà giudice al Serale di Amici 23.

Anche se è ancora presto, sicuramente la De Filippi e la sua redazione stanno già lavorando anche al Serale del talent. Adesso ci chiediamo se gli altri due saranno sempre Bravi e Giofrè o se ci sarà qualche cambiamento. Dobbiamo anche sempre considerare gli impegni di ognuno di loro in quel periodo dell’anno.