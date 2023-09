Spettacolo

Vincenzo Chianese | 22 Settembre 2023

Amici 23

Ecco i profili Instagram di tutti gli allievi di Amici 23: domenica 24 su Canale 5 va in onda la prima puntata della nuova edizione

I profili Instagram degli allievi di Amici 23

Poche ore fa si è svolta la registrazione della prima puntata di Amici 23, durante la quale abbiamo scoperto la formazione della classe. Domenica 24 settembre nel mentre su Canale 5 debutta ufficialmente la nuova edizione, e senza dubbio i fan attendono con ansia il ritorno del talent show.

Come abbiamo appreso dalle anticipazioni, ben 20 state le maglie assegnate, 9 per quanto riguarda il ballo e 11 per quanto riguarda il canto. Ma siete curiosi di conoscere meglio i protagonisti del programma?

Andiamo a scoprire allora i profili Instagram di tutti gli allievi di Amici.

Partiamo dai primi alunni di questa edizione.

I profili di Chiara, Mariasol, Elia e Sofia, nuovi allievi di Amici 23

Chiara Porchianello è una ballerina, e il suo profilo Instagram lo potete trovare QUI.

Anche Sofia è una ballerina, e su Instagram la trovate QUI.

Elia Fiore è invece un cantante, e QUESTO è il suo profilo.

Sofia Cagnetti è la terza ballerina di questa edizione e QUI c’è il suo profilo.