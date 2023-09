NEWS

Vincenzo Chianese | 24 Settembre 2023

L’esibizione dei The Kolors conquista il web

In questi mesi a dominare le classifiche musicali sono stati i The Kolors. Con la loro loro Italodisco infatti la band ha raggiunto un successo incredibile, conquistando non solo l’Italia ma anche l’Europa. Pochi giorni fa infatti a sorpresa è arrivata anche la versione inglese del pezzo, che ha già convinto a pieno il pubblico. Nel mentre il singolo si è confermato essere il vero tormentone estivo di quest’anno e per Stash e i suoi compagni è giunto un riconoscimento dietro l’altro. Nelle ultime ore, come se non bastasse, è accaduto qualcosa che non è passato inosservato.

Gli ex protagonisti di Amici di Maria De Filippi infatti si sono esibiti proprio con Italodisco su una barca sui Navigli di Milano, e naturalmente ad assistere alla performance sono stati centinaia di passanti. A prendere parte al live è stato anche Rudy Zerbi, che sui suoi social ha caricato il video dell’esibizione.

Nel mentre solo poche ore fa i The Kolors sono stati ospiti a Radio Deejay e nel corso della chiacchierata Stash ha rivelato come è nata Italodisco. Queste le dichiarazioni del frontman della band:

“Avevamo mandato in assistenza un synth di fine anni ’70 inizio anni ’80. Quando torna, lo colleghiamo con i cavi audio e corrente e da solo parte con “pom pom pom pom pom”, in stile Funky Town dei Lipps Inc. E abbiamo pensato che sono anni che cerchiamo di raccontare gli anni ’80 declinati ai giorni nostri, ma non avevamo mai raccontato l’Italodisco, quella fetta importante della storia della musica tutta italiana. Non ci siamo dati noi italiani il nome Italodisco, ce l’hanno data all’estero. Ci siamo detti, perché non diamo il nome Italodisco? Pensavo a questa sonorità qui, perché il moog tira fuori questo suono anni ’80. Poi le parole erano proprio lì che venivano fuori”.