Nicolò Figini | 7 Maggio 2023

Amici 22

Cricca in queste ore ha pubblicato una fotografia insieme a due ex allievi di Amici 21

La foto di Cricca con due ex di Amici 21

Cricca ha dovuto lasciare la scuola di Amici 22 un paio di settimane fa, a un passo dalla finale. Poco dopo aver salutato tutti, specialmente Isobel, tra le lacrime ha lasciato la casetta ed è tornato nel mondo reale. Non prima, però, di aver fatto un grosso in bocca al lupo ai concorrenti rimasti:

“Sono cresciuto tantissimo, umanamente e artisticamente. Ho aperto un po’ l’orizzonte mentale, quello della convivenza e dei pregiudizi sugli altri. Questa, secondo me, è la cosa più importante che mi porto dietro. Ho visto il video del mio inedito qui dentro ed è stata una sorpresa bellissima, molto emozionante.

In bocca al lupo a tutti quelli che sono rimasti dentro. Gli voglio un bene dell’anima. Sono fortissimi, quindi sono sicuro che faranno delle bellissime cose. Per quanto riguarda Cricca, un in bocca al lupo anche a lui. Alla fine continuerà a vivere di musica, per tutta la vita spero“.

In queste ore, ad ogni modo, si è diffusa una foto che ritrae Cricca insieme a due ex allievi di Amici 21. Adesso la sua carriera è stata lanciata e si è fatto conoscere al grande pubblico. Chissà che non possa esserci una collaborazione con loro nel prossimo futuro. Questi ex concorrenti sono Alex Wise e Albe.

Cricca insieme ad Alex e Albe di Amici 21

Nella foto pubblicata nelle Stories di Instagram di Giovanni, infatti, li possiamo vedere insieme a un qualche evento. In alto leggiamo la scritta: “Tonici“. Voi che cosa ne pensate, vi piacerebbe una eventuale collaborazione tra loro in futuro? Fatecelo sapere con un commento. Nel frattempo continuate a seguirci per non perdervi tante altre news.