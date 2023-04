NEWS

Andrea Sanna | 29 Aprile 2023

Amici 22

I due prof lasceranno Amici?

Mentre Amici è ancora in corso con la sua ventiduesima edizione, giungono già rumor sulla prossima stagione del talent show. Secondo alcune indiscrezioni Raimondo Todaro e Arisa, che peraltro fanno parte dello stesso team, il prossimo anno non si siederanno nel bancone dei prof di ballo e canto.

A lanciare questa indiscrezione è TVBlog. Il portale a poco più di due settimane dalla proclamazione del vincitore fa sapere che due professori su sei diranno addio alla trasmissione. In particolare il sito fa riferimento a Raimondo Todaro, che pare non sarà riconfermato. Dietro questa scelta, secondo il sito, potrebbero esserci le discussioni avvenute ad Amici, tra cui una tagliata e avvenuta durante il serale con Maria De Filippi.

Ma pare non sia l’unico prof di Amici ad andare via. Ad aggiungersi a lui pare potrebbe esserci anche Arisa. A differenza del collega, pare non ci sia una rottura con la padrona di casa, bensì la volontà della cantante di concentrarsi sulla sua carriera. Nel mirino potrebbe esserci anche Sanremo 2024 per lei.

Non è la prima volta che emergono dei rumor sul futuro dei professori di Amici. Già in altre occasioni si è vociferato l’addio di Raimondo Todaro così come di Lorella Cuccarini. Quest’ultima per esempio è sempre stata molto chiara. La docente sui social e in diverse interviste ha svelato di trovarsi molto bene in trasmissione e non ha alcuna intenzione di andare via.

Anche su Raimondo Todaro in questi ultimi anni da quando si è unito ad Amici si sono rincorse molto spesso indiscrezioni su un suo imminente nuovo progetto lavorativo lontano dal talent. Fino a oggi questi rumor sono stati sempre smentiti, ma da capire se sarà lo stesso anche stavolta.

In ogni caso non vi è alcuna ufficialità e i diretti interessati non si sono ancora espressi in merito. Capiremo se al termine di Amici 22 sveleranno la verità.