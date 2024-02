Amici 23, sul web si diffonde un’assurda teoria! Nicholas al serale come allievo dei professionisti

Spettacolo

Nicolò Figini | 29 Febbraio 2024

Amici 23

Quale sarà il futuro di Nicholas dentro la scuola di Amici 23? Secondo un’ipotesi del web potrebbe accedere al Serale grazie all’aiuto dei ballerini professionisti.

Il futuro di Nicholas ad Amici 23

Questo pomeriggio ad Amici 23 abbiamo assistito al continuo della puntata di ieri durante la quale Nicholas ha avuto un crollo a causa del Serale. Non gli sono piaciute le parole che il suo insegnante ha usato nei suoi confronti al pomeridiano parlando del suo accesso alla fase finale. Secondo Todaro, infatti, solo se avanzeranno maglie lui potrà ottenerne una.

Oggi ha avuto un confronto accesso con Raimondo, ma prima di tutto ciò ha avuto alcuni faccia a faccia con i ballerini professionisti. Tutti loro sono stati d’accordo su una cosa, ovvero che l’allievo si meriterebbe l’accesso al Serale visto il grande impegno che ci ha messo per migliorarsi. Ovviamente di lavoro da fare ce n’è tanto, ma nonostante questo bisogna riconoscergli dei meriti.

Elena D’Amario, per esempio, è convinta che Nicholas debba arrivare alla fase finale di Amici 23 non solo perché ha affrontato un percorso più complicato degli altri studenti, ma anche per un altro motivo:

“Non è perché hai fatto il gladiatore nell’arena. Ti sto facendo un discorso artistico, visivo e tecnico. Quando dico ‘tecnico’ non mi riferisco al ginocchio o al piede. Per me comprende la performance nella totalità. Penso che Amici stia per diventare un vero spettacolo e tu quel palco lo riempirai”.

Nicholas continua gli incontri con i professionisti di #Amici23 e… pic.twitter.com/fS2WmWrx4Z — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) February 29, 2024

Ed è per tale ragione che qualcuno ha ipotizzato che Nicholas possa arrivare al Serale grazie a un colpo di scena. I ballerini professionisti potrebbero prenderlo sotto la loro ala e farlo accedere come loro allievo. Si tratta di una possibilità molto remota e che andrebbe a cozzare con le regole attualmente in vigore all’interno del talent. Tuttavia per molti sarebbe una novità gradita.

Al momento non sappiamo quale sarà il destino del ballerino, ma forse lo scopriremo al termine della registrazione di questo pomeriggio.