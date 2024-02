I Maneskin già in pausa? Victoria De Angelis parte per un tour da solista

Spettacolo

Nicolò Figini | 29 Febbraio 2024

Victoria De Angelis parte per un tour in solitaria e i fan sono preoccupati possa lasciare i Maneskin

I fan si stanno preoccupando che Victoria De Angelis possa lasciare per sempre i Maneskin. La bassista del gruppo sta per iniziare un tour con un progetto in solitaria. Ecco che cosa sta succedendo

Il tour di Victoria De Angelis

I Maneskin sono partiti da zero per arrivare a X Factor e vincendo il Festival di Sanremo. In seguito hanno conquistato l’Europa e il mondo intero grazie al trionfo all’Eurovision Song Contest. Oggi sono una band affermata a livello internazionale riuscendo a fare sold out in qualsiasi occasione, ma adesso qualcosa sta cambiando. Pare che tutto stia iniziando da Victoria De Angelis.

Già il mese scorso girava voce che potessero esserci all’orizzonte dei progetti in solitaria per Damiano David e la bassista. Quest’ultima infatti sta per partire con il suo tour come DJ andando a toccare diversi Paesi degli Stati Uniti e anche dell’Europa (Florida, Estonia, Regno Unito, Belgio e molti altri).

In molti si stanno chiedendo se tutto ciò potrebbe segnare il suo addio ai Maneskin. I fan del gruppo e di Victoria De Angelis, però, possono stare tranquilli perché tutto ciò non ha niente a che vedere con la collaborazione con gli amici di sempre. La carriera da solista come DJ non inciderà per nulla sulle esibizioni insieme alla band.

Lo stesso Damiano David ha più volte parlato della possibilità di un futuro come solista per lui o gli altri tre colleghi

“Credo che arrivi il momento in cui ogni artista debba sperimentare con se stesso. È come dire ‘questo sono io, e questo è ciò che farei se fossi per conto mio, se pensassi solo a me stesso’. Inoltre penso che un progetto one-man potrebbe aiutare le persone a capire meglio il gruppo in generale.

[…] Trovo la possibilità molto intrigante. Vorrei che arrivassimo al punto in cui, per esempio per un anno, ognuno di noi portasse avanti un progetto da solista. Così quando torneremmo insieme saremmo pieni di nuove idee e stimoli”.

Victoria De Angelis ha colto l’occasione al volo, proprio come suggerisce nel suo discorso Damiano, è i fan non aspettano altro che vederla all’opera. Vedremo quale sarà il prossimo membro che percorrerà un cammino simile.