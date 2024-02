NEWS

Vincenzo Chianese | 28 Febbraio 2024

Amici 23

Dopo quanto accaduto durante l’ultimo incontro con Raimondo Todaro, Nicholas entra in crisi e critica il suo insegnante, poi chiede di incontrare alcuni dei professionisti di Amici 23.

Lo sfogo di Nicholas ad Amici 23

Sono giorni intensi per gli allievi di Amici 23. Ieri infatti la produzione ha comunicato che i posti per il Serale sono soltanto 15 e di conseguenza (essendoci 17 concorrenti) due dei ragazzi dovranno essere eliminati. Nel mentre Zerbi e la Celentano hanno incontrato la Pettinelli, Todaro e i loro rispettivi allievi per decidere il da farsi. Secondo Rudy e Alessandra infatti, Ayle, Nahaze, Nicholas e Giovanni, essendo ultimi in quasi tutte le classifiche, non meriterebbero il Serale. A un tratto però è accaduto qualcosa di inaspettato. Raimondo infatti ha affermato di voler aspettare fino alla fine per consegnare la maglie dorate e ha poi aggiunto che, secondo il suo pensiero, Sofia, allieva di Emanuel, meriterebbe più di Nicholas la felpa.

A quel punto il ballerino è entrato letteralmente in crisi. Rientrato il casetta il giovane allievo si è sfogato con i suoi compagni e inaspettatamente ha criticato Todaro. Secondo il suo pensiero infatti, Raimondo non si sarebbe comportato bene né con lui e Giovanni né tantomeno con gli altri prof. In più Nicholas ha ammesso che preferirebbe andar via dalla scuola di sua spontanea volontà piuttosto che ricevere la maglia come sorta di regalo.

Nicholas, dopo il confronto dei prof in studio, ripensa alle parole del suo professore Raimondo Todaro e… #Amici23 pic.twitter.com/3umFAkhjH4 — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) February 28, 2024

Ma non è finita qui. Poche ore dopo infatti Nicholas ha chiesto di incontrare due dei professionisti di Amici 23, che ogni giorno lavorano con lui. Il ballerino infatti ha voluto chiedere un consiglio ai suoi insegnanti, che a quel punto hanno ribadito come Nicholas sia uno degli allievi che lavora di più. Per i professionisti dunque il giovane artista meriterebbe il Serale.

Per chiarirsi le idee Nicholas ha deciso di chiedere un parere ai ballerini professionisti #Amici23 pic.twitter.com/5Dd5YtTZVg — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) February 28, 2024

Ma cosa accadrà nel corso delle ultime puntate del pomeridiano?